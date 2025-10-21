¿TNA hermano pequeño de WWE? Leon Slater se expresa

Leon Slater es el actual Campeón X-Division de TNA y ha estado representando a su compañía en WWE, como el NXT Showdown o Bound for Glory 2025. ¿Cómo se siente en la actualidad? ¿Cómo ve la relación entre las dos empresas? Esta y otras cuestiones las aborda el luchador de 21 años de Bradford, Inglaterra (Reino Unido) en una reciente entrevista.

► En palabras de Leon Slater

El puente entre NXT y TNA

“Siento que TNA se sostuvo muy bien en el Showdown. Como marca, hemos sido vistos como el hermano pequeño durante la historia, no solo recientemente, y fue una noche de mucho orgullo para todos nosotros poder salir a un escenario como ese y no solo mantenernos firmes, sino demostrar que somos tan buenos como, si no mejores, que el equipo de NXT. Fue una noche muy exitosa.”

Su mentalidad como campeón

“Soy un tipo de alto riesgo, no sé si se nota por cómo lucho. Me gusta arriesgarme. En TNA, durante el último año, muchos han dicho que son campeones que pelean: Joe Hendry, Nick Nemeth, Speedball… Así que quiero poner eso a prueba. Especialmente en la X Division, donde todo se mueve tan rápido y es tan loco, siento que es justo que también tome riesgos como campeón. Tal vez eso sea mi caída, quién sabe. Pero ahora mismo, ese es el objetivo.”

Los Hardy Boyz

“Todos aman a Matt y Jeff. Estoy en una posición genial porque este año casi que me adoptaron. Verlos ganar los títulos de NXT y ser los primeros en traerlos de vuelta a TNA se sintió increíble. Creo que incluso el vestidor de NXT no puede estar molesto de que los Hardys les hayan quitado los cinturones, porque es algo genial. Es raro decirlo, pero me siento muy orgulloso de ellos. Han sido los GOAT por más de 10 años. Podrían haberse retirado hace 15 y aún así serían uno de los mejores equipos de la historia. Es un testamento a su ética de trabajo y su amor por el negocio que sigan adelante cuando no tendrían por qué hacerlo. Son un gran ejemplo para mí, y son los pasos que quiero seguir.”

Mantener el equilibrio profesional-personal

“Eso ha sido una prioridad enorme para mí. Lo aprendí de Jonathan Gresham hace unos años. Él me enseñó la importancia de tener equilibrio, porque la lucha consume todo tu tiempo y energía. Cuando las cosas van bien, está bien, pero cuando van mal, tu vida también se desmorona si no tienes otra base. Así que me enfoco en mantener buenas relaciones con mi familia, mi novia, mi madre, mi hermana y mis amigos. Aquí en Orlando he estado visitando amigos que no veía hace tiempo. Fuera de la lucha me gusta jugar videojuegos, escuchar música y pasar tiempo con mi gente. No importa cómo vaya la lucha, ellos siempre estarán ahí, y eso es esencial para mantenerme equilibrado.”

Su música favorita

“Soy un gran fan de la música, de todo tipo. Todavía no he entrado en mi fase de chicas pop como Sabrina Carpenter o Taylor Swift, pero últimamente he estado muy metido en la música electrónica y house, que es muy popular en el Reino Unido.Mi canción favorita ahora es In My System de Terry Chandler, un tema de UK garage muy antiguo. Es un estilo distinto a lo que suelo escuchar, porque normalmente me gusta el rap, el R&B y algo de nu-metal, como el de los juegos de SmackDown vs RAW. Pero este estilo house me ha estado gustando mucho, especialmente aquí en Orlando con el sol —te hace sentir como si estuvieras de vacaciones.”

Sus combates soñados

“Obviamente, AJ Styles es el sueño máximo, traer el título de la X Division y enfrentarme a él. Pero si tuviera que elegir otro, sería Amazing Red o Rockstar Spud. De hecho, voy a luchar con Red este viernes en House of Glory en Nueva York, y eso me emociona mucho. En un ring de TNA tendría un significado completamente distinto. Y con Spud también sería muy especial, porque ha sido una gran ayuda en mi carrera, siendo ambos británicos. Sería genial mezclarnos en el ring. Imaginen un triple amenaza: Leon Slater vs Amazing Red vs Rockstar Spud. ¡Sería una locura total!”

Mensaje a los fans

“Solo quiero darles las gracias. Empecé como un niño de 9 años en Bradford, Inglaterra, y ahora, con 21, acabo de hacer mi debut en WWE hace unas semanas. No estaría aquí sin ustedes. Los aprecio muchísimo. Gracias por tenerme. Ha sido un placer.”