TNA hace nuevas concreciones para Unbreakable y Rebellion

Como comenté en la cobertura del episodio de iMPACT! de esta semana, TNA tiene por delante dos próximas semanas muy notorias, con dos grandes citas en agenda, Unbreakable y Rebellion. Y anoche, estos eventos vieron ampliados sus respectivos carteles.

Comenzando por el que se presenta más cercano, las hostialidades entre Sami Callihan y Mance Warner parece verán allí su final mediante una salvaje estipulación: «Barbed Wire Massacre». Ambos salieron derrotados de la Triple Amenaza disputada ayer como parte del torneo por el Campeonato Internacional TNA, pero esto realmente poco importó a Callihan, quien sólo quería formar parte de la misma para seguir castigando a Warner. Ahora, «The Death Machine» ve contentada nueva petición, con un Santino Marella que espera sea la última.

También para Unbreakable, Joe Hendry y Masha Slamovich se medirán a Frankie Kazarian y Tessa Blanchard. Como se anunció días atrás, Hendry defenderá el Campeonato Mundial TNA ante Kazarian y Ethan Page en Rebellion, mientras Slamovich hará lo propio con el Campeonato Mundial Femenil TNA contra Blanchard en la misma velada.

E igualmente para Unbreakable, y a modo de previa de Rebellion, habrá lucha de tercias: The Hardys y Mike Santana vs. The Nemeths y Mustafa Ali. Recordemos, en Rebellion los Hardy defenderán el Campeonato Mundial de Parejas TNA frente a los Nemeth. Mientras, como nuevo añadido para dicho PPV, Santana volverá a tener mano a mano con Ali.

El 17 de abril, desde el Cox Pavilion de Las Vegas (Nevada, EEUU), tendrá lugar Unbreakable, a emitirse tras iMPACT! (10 pm ET) vía TNA+. Y ya el 27 de abril, desde el Galen Center de Los Angeles está previsto Rebellion (8 pm ET) vía TNA+. Seguidamente, así lucen por ahora los menús de ambos shows.

[Unbreakable]

[Rebellion]

