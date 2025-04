TNA ha firmado al menos a tres nuevos «talentos internacionales»

Entre la capacidad económica de WWE y AEW, y el nuevo «boom» experimentado por la primera desde el final de la pandemia, se diría que en la escena yanqui, hablando mal y pronto, TNA debe conformarse con las «sobras» a la hora de contratar nombres punteros de la industria.

No obstante, nadie catalogaría como «sobras» a Joe Hendry, Masha Slamovich, Leon Slater o Dani Luna. A su llegada a TNA, estos competidores carecían de gran prensa, y ahora —cuanto menos los dos primeros— ya parecen estar en la agenda de WWE. Así, TNA debe poner su foco en esas caras no tan mediáticas con potencial estelar que semana sí semana también encandilan a los seguidores de la escena independiente.

Y ahora, nos llega la información de una nueva ronda de fichajes por parte de TNA. Según Fightful, hay al menos tres talentos internacionales que ya están bajo contrato, sin desvelar sus identidades, todavía por anunciarse oficialmente.

Con el término internacional, los medios estadounidenses suelen aludir a talentos que no se adscriben a la escena de tal país. Y aquí podemos aventurarnos a hablar de Man Like DeReiss, quien pasó por un «tryout» el pasado febrero disputando combate en el show Xplosion (emitido el 14 de marzo), si bien a posteriori formó parte de las más recientes «audiciones» europeas de WWE; donde se dice, gustó mucho al otrora Imperio McMahon.

Recordemos, Moose ha lanzado un reto abierto de cara a Unbreakable por una oportunidad al Campeonato de la División X que porta. Y su retador, presumiblemente, será un luchador ajeno al elenco de TNA. Quizás entonces la promotora presente así a alguna de sus nuevas adquisiciones.

Les recuerdo el cartel de TNA Unbreakable 2025, que tendrá lugar mañana jueves 18 de abril desde el Cox Pavilion en Las Vegas (Nevada, EEUU).

🚨 GET A FREE MONTH OF TNA+ — YES, FREE! 🚨

Watch #TNAUnbreakable FREE with this limited-time offer!

– Go to https://t.co/EkIqqcuYSK

– Select the Monthly Plan

– Use code UNBREAKABLE25 at checkout pic.twitter.com/FmK42vAcmU

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) April 15, 2025