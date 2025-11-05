TNA Wrestling, anunció una alianza con Claro Sports que permitirá llevar su programación a millones de espectadores en México y toda la región a partir del 1 de enero de 2026.

Este acuerdo multianual incluye cientos de horas de contenido exclusivo que estarán disponibles en múltiples plataformas, desde televisión de paga y servicios OTT hasta canales FAST y YouTube. Con ello, los seguidores podrán disfrutar de la adrenalina de TNA IMPACT!, los eventos mensuales de pago por evento y los especiales TNA+ Presents, en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela y, por supuesto, México.

La noticia llega en un año redondo para la empresa estadounidense, que ha visto crecer su popularidad como nunca. Récords de asistencia, mayor audiencia en streaming y cifras históricas en redes sociales consolidan a TNA como la segunda mayor promotora de lucha libre profesional del mundo.

► TNA busca llegar a más lugares de Latinoamérica

Carlos Silva, presidente de Anthem Sports Group, aseguró que este acuerdo es una muestra del impulso que vive la marca. “Ha sido un año increíble para TNA. Claro Sports tiene una audiencia apasionada, y fortalecer nuestra alianza es una manera de ofrecerles más contenido de primer nivel”, señaló.

Por su parte, José Antonio Aboumrad, director ejecutivo de Claro Sports, celebró la ampliación de la colaboración: “Los aficionados de Latinoamérica viven la lucha libre con una intensidad única. La respuesta al contenido de TNA ha sido fantástica y lo que viene será aún más emocionante”.

►El legado de TNA continúa creciendo

Con más de 200 horas de programación nueva al año, TNA mantiene viva una tradición que ha visto pasar por su cuadrilátero a leyendas como Hulk Hogan, Sting y AJ Styles, además de las figuras que hoy representan el futuro de la compañía.

El próximo año marcará una nueva era para los fanáticos latinoamericanos de TNA, que tendrán más de cerca el contenido de la empresa de lucha libre.