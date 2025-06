TNA firma a dos luchadoras para su división Knockout

No suele ofrecer «spoilers» TNA de sus grabaciones televisivas, pero dado que las últimas, este fin de semana, pudieron verse parcialmente como gancho promocional del nuevo «free tier» de TNA+, la empresa hizo una excepción.

Además de anunciar que Joe Hendry luchará por el Campeonato Mundial TNA en Slammiversary 2025, dio cuenta de las contrataciones de dos gladiadoras, Jada Stone y Mila Moore.

Las dos se midieron en un mano a mano durante dichas grabaciones que impresionó tanto a la directiva de TNA, que Carlos Silva (actual presidente de la promotora), Tommy Dreamer y Jazz salieron al ring y ofrecieron públicamente sendos contratos a Stone y Moore, quienes, tras celebrar la noticia con el público, aceptaron la oferta.

Por ahora, TNA no ha detallado si la incorporación de Stone y Moore será inmediata.

EXCLUSIVE: @THETOMMYDREAMER, @Phenom_Jazz and @carlossilva surprise @JadaStoneee and @itsmilamoore with TNA contracts after their match at tonight’s #TNAiMPACT event in Pittsburgh. pic.twitter.com/ngsYHQ7AX8

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) June 22, 2025