«TNA Final Resolution es mi Super Bowl», declara AJ Francis

AJ Francis, conocido como Top Dolla en WWE, va a luchar contra Nic Nemeth, cuyo nombre anterior era Dolph Ziggler, por el título mundial de TNA en el evento de pago por visión Final Resolution. Si gana, habrá logrado la victoria más importante de su carrera. Pero antes, tan solo esta oportunidad la considera como la Super Bowl, la final de la NFL, la liga de football de Estados Unidos, la más grande del mundo.

► A un paso del título mundial

«Les voy a dar un pequeño dato que nadie más sabe aún. Ni siquiera él me lo dijo; lo descubrí a través de Tommy. Nic Nemeth fue quien quiso trabajar conmigo. Nic Nemeth dijo que quería trabajar conmigo. Nic trabajó conmigo una vez en un combate de parejas. Era yo y KC [Navarro] contra él y Joe Hendry. Salió de ahí diciendo: ‘Necesito trabajar algo con AJ.’ Nic Nemeth es uno de los luchadores más respetados en este negocio.

Jeff Hardy dijo que, después de trabajar con First Class, recuperó su confianza. Jeff Hardy lo dijo. Matt Hardy respalda eso por mí. Rey Mysterio respalda eso por mí. PCO, Rhyno, Tommy Dreamer, Mark Henry, Booker T, todos lo respaldan por mí. Así que, ¿por qué me importaría lo que piense algún perdedor en los comentarios? No me importa.

«Este es mi Super Bowl. Yo contra Nic Nemeth por el título mundial de TNA es mi Super Bowl… ¿Qué más puedes pedir? Este es el momento para el que fui puesto en la tierra. Este es el momento más grande, la mayor oportunidad de mi carrera, y voy a demostrarle a todos que merezco esta oportunidad», dice el retador en Wrestleholics.

¿Te gustaría que AJ Francis fuera el nuevo campeón mundial de TNA?