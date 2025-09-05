Tuvo anoche TNA la ocasión de sacar músculo con una nueva edición en directo de iMPACT!, y a cambio, sólo programó tres luchas. Eso sí, el tiempo no concedido a la acción entre las doce cuerdas lo destinó para promocionar sus dos próximos especiales, Victory Road y Bound For Glory.
Como inicio, Santino Marella confirmó que Trick Williams defenderá el Campeonato Mundial TNA ante Mike Santana en Bound For Glory. Y según parece, Williams no tiene intención de dejarse ver por TNA hasta dicho evento, así que Santana, según él mismo expuso, irá a buscarlo a WWE NXT.
También para Bound For Glory, Indi Hartwell se ganó una oportunidad por el Campeonato Mundial Knockouts tras vencer a Jody Threat y Dani Luna en Triple Amenaza. Aunque antes, la australiana debe esperar a la celebración de Victory Road, pues allí, la actual monarca, Ash By Elegance, pondrá sobre la mesa su corona frente a Masha Slamovich, en un duelo igualmente confirmado ayer.
► Victory Road y Bound For Glory: luchas concretadas
Seguidamente, todo lo que TNA ha anunciado por ahora para Victory Road, a celebrarse el 26 de septiembre desde el Edmonton Centre de Edmonton (Alberta, Canadá), y Bound For Glory, a celebrarse el 12 de octubre desde el Tsongas Center en el UMass Lowell de Lowell (Massachusetts, EEUU).
[Victory Road]
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Ash By Elegance (c) vs. Masha Slamovich
[Bound For Glory]
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Trick Williams (c) vs. Mike Santana
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Ash By Elegance o Masha Slamovich (c) vs. Indi Hartwell
- The Hardys vs. Team 3D
