TNA estrenó el cartel de Victory Road y amplió el de Bound For Glory

por
Logo TNA Total Nonstop Action Wrestling

Tuvo anoche TNA la ocasión de sacar músculo con una nueva edición en directo de iMPACT!, y a cambio, sólo programó tres luchas. Eso sí, el tiempo no concedido a la acción entre las doce cuerdas lo destinó para promocionar sus dos próximos especiales, Victory Road y Bound For Glory

Como inicio, Santino Marella confirmó que Trick Williams defenderá el Campeonato Mundial TNA ante Mike Santana en Bound For Glory. Y según parece, Williams no tiene intención de dejarse ver por TNA hasta dicho evento, así que Santana, según él mismo expuso, irá a buscarlo a WWE NXT

También para Bound For Glory, Indi Hartwell se ganó una oportunidad por el Campeonato Mundial Knockouts tras vencer a Jody Threat y Dani Luna en Triple Amenaza. Aunque antes, la australiana debe esperar a la celebración de Victory Road, pues allí, la actual monarca, Ash By Elegance, pondrá sobre la mesa su corona frente a Masha Slamovich, en un duelo igualmente confirmado ayer. 

tnawrestling.com

 

► Victory Road y Bound For Glory: luchas concretadas

Seguidamente, todo lo que TNA ha anunciado por ahora para Victory Road, a celebrarse el 26 de septiembre desde el Edmonton Centre de Edmonton (Alberta, Canadá), y Bound For Glory, a celebrarse el 12 de octubre desde el Tsongas Center en el UMass Lowell de Lowell (Massachusetts, EEUU). 

[Victory Road]

  • CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Ash By Elegance (c) vs. Masha Slamovich

 

[Bound For Glory]

  • CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Trick Williams (c) vs. Mike Santana
  • CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Ash By Elegance o Masha Slamovich (c) vs. Indi Hartwell
  • The Hardys vs. Team 3D

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos