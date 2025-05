TNA estrena el cartel de Against All Odds con seis luchas

Una semana atrás, Under Siege estuvo muy condicionado por la alianza que conforman TNA y WWE. Espero que el próximo viernes, Against All Odds no acuse tal factor, cuando la promotora de Anthem Sports & Entertainment ya ha definido buena parte de su cartel tras apenas un episodio de iMPACT!

Como anuncio de mayor relevancia, Elijah (quien realmente no ha hecho demasiados méritos al respecto) luchará por el Campeonato Mundial TNA contra quien salga ganador del Trick Williams vs. Mike Santana que veremos el martes en NXT.

El Campeonato Mundial Knockouts también tendrá presencia en Against All Odds. Léi Yǐng Lee, tras sumar ayer una victoria en iMPACT! requerida por Robert Stone, intentará derrocar a Masha Slamovich, quien propuso que la china fuese su retadora.

E igualmente, habrá hueco para el Campeonato Internacional TNA que porta Steve Maclin. Luego de superar anoche el reto de Matt Cardona, Maclin se encuentra con Mance Warner, otro retador sin bagaje que justifique su tentativa.

No olviden el Campeonato Mundial de Parejas TNA. Nic y Ryan Nemeth buscan ahora conservar sus correas ante The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz), ganadores de un cuadrangular en iMPACT! por una oportunidad titular.

Y sin oros de por medio, pero con el puesto de «Director de Autoridad de TNA» en juego, Santino Marella se enfrentará a Robert Stone, acompañados de Arianna Grace y Tessa Blanchard, respectivamente.

Mientras, Joe Hendry, pese a ya no ser monarca, estará en el evento, yendo contra Frankie Kazarian, buscando, presumiblemente, cerrar su capítulo de hostialidades con el ex-AEW.

► Una semana para Against All Odds

La maquinaria de TNA no se detiene, y en siete días tendrá lugar Against All Odds, desde la Mullett Arena de Tempe (Arizona, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Trick Williams o Mike Santana (c) vs. Elijah

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Masha Slamovich (c) vs. Léi Yǐng Lee

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Steve Maclin (c) vs. Mance Warner

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: Nic y Ryan Nemeth (c) vs. The Rascalz

LUCHA POR SER EL DIRECTOR DE AUTORIDAD DE TNA: Santino Marella vs. Robert Stone

Joe Hendry vs. Frankie Kazarian

BREAKING: @SteveMaclin defends the TNA International Championship against @ManceWarner w/@stephdelander at #TNAAgainstAllOdds on Friday, June 6 at 10 PM ET, LIVE on TNA+ from the Mullett Arena in Tempe, Arizona!



Get tickets NOW: https://t.co/LkVYmSqpBk pic.twitter.com/Ts0GJCgBb7 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 30, 2025