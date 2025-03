No per se todas las «reestructuraciones» lucen negativas. Mientras no afecten al producto final y permitan que este siga creciendo, realmente al aficionado acabará importándole más bien poco cualquier despido. Así de egoísta suena la realidad.

Porque antes de la noticia de otros ocho despidos en el seno de TNA ayer, el público prácticamente había olvidado que durante el último año la promotora y su propietaria, Anthem Sports & Entertainment, estaban efectuando tal renovación. Pocos echaban ya de menos a Scott D’Amore, aunque su salida detonara la de varios talentos muy valiosos como Gisele Shaw, Mike Bailey y Josh Alexander.

Pero evidentemente, conocer que Gail Kim, quien ha dedicado toda su trayectoria poscompetitiva a consolidar la división de las Knockouts y forjar una relación muy cercana con estas gladiadoras, no es plato de buen gusto para nadie, y suscita una vez más la pregunta de por qué TNA practica el autosabotaje cada vez que parece levantar cabeza.

Ante las reacciones escasamente positivas entre la comunidad luchística, Carlos Silva, presidente de Anthem Sports Group, ha querido enviar este comunicado a PWInsider, medio que ofreció la exclusiva.

Curioso que el despido de Gail Kim, productora cuya labor se ceñía a lo meramente luchístico, crea TNA ayude a mejorar su «estrategia de negocio». Cualquier potencial novedad, estaremos atentos en SUPERLUCHAS.

TNA Wrestling is coming to Irvine, CA for two nights of non-stop action! Catch #TNAiMPACT! LIVE on Thursday, May 1, followed by iMPACT! TV tapings on Friday, May 2 at the Bren Events Center!



May 1: https://t.co/DQQKjovJOv

May 2: https://t.co/0p5OY1uuYj pic.twitter.com/lDNAGzEiqj