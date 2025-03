¿TNA en WWE 2K?: «Es algo que nos entusiasma»

La alianza de WWE y TNA apenas está comenzando y mientras puede verse a The Hardy Boyz regresando para luchar en NXT o a Cora Jade cruzando el puente para perseguir el Campeonato Mundial de Knockouts los fanáticos se preguntan a dónde más allá de los combates y las historias podría ir la relación.

► ¿TNA en WWE 2K?

En esta ocasión, nos preguntamos si existe la posibilidad de que la Total Nonstop Action entre también a los juegos de la World Wrestling Entertainment. Recientemente, Restart entrevistó al productor de jugabilidad de WWE 2K25, Bryan Williams, y este dio una primera respuesta a dicho asunto:

«Es una gran pregunta. Es algo que nos entusiasma a todos, la posibilidad de que algún día TNA se incorpore a nuestro juego. Pero a día de hoy, mientras te hablo ahora mismo, todavía estamos discutiendo cosas, así que es cuestión de esperar y ver qué pasa. Sé que no es la mejor respuesta, pero es la verdad».

► El contenido DLC de 2K25

Williams también comenta, sin revelar nada, acerca del contenido DLC de WWE 2K25:

«El DLC será anunciado pronto. Así que ya saben, los fans no tendrán que esperar mucho más para descubrir lo que ofrecemos este año. En segundo lugar, diré que estoy súper emocionado con el DLC de este año. Tenemos algunas sorpresas, muchas sorpresas. Hay personajes que, si alguien lo piensa, dirá: ‘Oh, probablemente este personaje, esta superestrella.’ Pero también tenemos sorpresas genuinas, personajes impactantes que, sinceramente, me sorprendieron. Me sorprendió que pudiéramos hacer lo que estamos haciendo. Así que sí, estoy emocionado, y creo que los fans estarán genuinamente muy emocionados con la oferta de DLC de este año.

Hay algunos luchadores y superestrellas que harán que los fans digan: ‘¡Dios mío, nunca pensé que tendríamos a esta persona en el juego!’ Es un mundo completamente nuevo. Estamos llevando las cosas al límite. Estamos tratando de mover montañas para que nuestro DLC sea lo más emocionante y valga la pena después del lanzamiento.

Esa es una de las grandes ventajas de tener DLC y la capacidad de agregar contenido al juego después del lanzamiento. No hay un fan más grande de Penta que yo. Estoy mirando mis figuras de acción y todavía no tengo una, pero conseguiré una pronto. Así que solo diré que estén atentos a WWE Games y a donde sea que obtengan noticias de WWE 2K25, y creo que la comunidad de fans estará emocionada con lo que estamos ofreciendo este año.»