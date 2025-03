¿TNA en Paramount Plus? Frankie Kazarian lo ve

El primer objetivo de TNA desde que consumara su nuevo «rebranding», llenar arenas más grandes, parece haberse cumplido. La semana pasada, su más reciente especial, Sacrifice, congregó a alrededor de 4000 personas en el County Coliseum de El Paso (Texas, EEUU); una cifra impensable hace apenas un par de años.

Y en 2025, el principal objetivo de TNA es el que podría permitirle dar ese salto de mediaticidad que llevara al producto a reverdecer viejos laureles: conseguir una nueva plataforma de emisión donde volver a presentar iMPACT! en directo.

Aunque no traslucieron datos de audiencia, TNA ya ha presentado dos episodios iMPACT! Live en los que llevamos de año, vía AXS TV y TNA+, y según se dice, pretende seguir presentando al menos uno cada mes. Estos, claramente, constituyen una suerte de ensayo de cara a esa pretendida nueva plataforma.

► «Streaming», inevitable futuro

Pero tal vez estas pretensiones televisivas de TNA lleguen un poco tarde, considerando que el futuro de la lucha libre (y del entretenimiento) ya no pasa por la pequeña pantalla tradicional, sino por las plataformas de «streaming». Y durante reciente entrevista concedida al podcast ‘Stories With Brisco and Bradshaw’, Frankie Kazarian propone una plataforma.

«Hablando con la directiva, en eso nos centramos: conseguir distribución y conseguir una cadena mayor. Conseguir estar en Sportsnet 360 en Canadá cuando WWE se fue a Netflix fue algo enorme para nosotros. Es el equivalente de ESPN en Canadá, algo que va a hacer que más miradas se posen sobre nuestro producto. Si pudiéramos tener, ahora que estamos en la era del ‘streaming’, por ejemplo diría Paramount Plus, algo así… «Sé que la directiva trabaja incansablemente en ello. Con la candencia que tenemos, espero que para final de año tengamos un acuerdo distinto de distribución que haga que más miradas se posen sobre nosotros».