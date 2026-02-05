TNA en AMC: ¿Nueva era o más de lo mismo?

TNA Wrestling ya tuvo su debut en AMC, marcando oficialmente el inicio de una nueva era para la empresa. Aunque es cierto que aún ha pasado poco tiempo desde este estreno en el canal, ya es posible extraer algunas primeras conclusiones sobre el rumbo que está tomando TNA en esta nueva etapa de su larga y cambiante historia.

A pesar de que técnicamente estamos ante una “nueva era”, lo cierto es que los cambios visibles han sido mínimos. La presentación del producto no ha mostrado una evolución significativa con respecto a lo que veíamos en AXS TV. El cambio más notorio ha sido la incorporación de un nuevo escenario, destacando una pantalla gigante que moderniza ligeramente la escenografía. Sin embargo, fuera de ese detalle, la calidad de las cámaras, la realización y el apartado visual en general no parecen haber mejorado de forma sustancial, lo que deja una sensación de oportunidad desaprovechada considerando el salto a una cadena con mayor alcance como AMC.

► El elenco de TNA no se ha fortalecido

En cuanto al talento, muchos aficionados esperaban que TNA aprovechara este nuevo escaparate para reforzar su elenco. No obstante, ha ocurrido prácticamente lo contrario. En lugar de sumar nombres importantes, la empresa ha visto salir a varios talentos como Killer Kelly, The Rascalz (sin Trey Miguel) y Jake Doyle, bajas que debilitan aún más una plantilla que ya necesitaba renovarse y fortalecerse.

Si bien TNA ha realizado algunas contrataciones, hasta el momento ninguna de ellas ha sido realmente llamativa o capaz de generar un impacto mediático. Es decir, nadie que realmente “mueva la aguja” o atraiga nuevos espectadores.

Todo esto refuerza la idea de que TNA se mantiene fiel a su línea conservadora, evitando grandes apuestas y decisiones arriesgadas. Más que una nueva era, lo que se percibe es una continuación de la misma filosofía de siempre: estabilidad, bajo riesgo y crecimiento muy gradual. El problema es que, en el contexto actual de la lucha libre profesional, esa estrategia puede resultar insuficiente.

Esto es especialmente relevante ahora que TNA está bajo el foco de atención, en gran parte debido a los comentarios recientes de Carlos Silva, presidente de la empresa, y de Matt Hardy, quienes han sugerido que TNA podría llegar a superar a AEW como la segunda compañía más importante de Estados Unidos. Declaraciones como estas elevan las expectativas y generan debate, pero también obligan a la empresa a respaldarlas con hechos concretos.

Si TNA realmente aspira a competir a ese nivel, necesita cambios reales: una mejora clara en la presentación del producto, inversiones más ambiciosas en talento y una visión creativa que diferencie a la empresa del resto. De lo contrario, esta “nueva era” corre el riesgo de quedarse solo en un cambio de canal, sin el impacto histórico que muchos esperaban.