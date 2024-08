TNA Emergence 2024 confirma sus primeros nombres

Ya anunció TNA su nueva entrega de Slammiversary, para el 26 de octubre, pero antes vendrá Victory Road (13 de septiembre), y previo a este especial, el más inminente es Emergence, a celebrarse el próximo día 30.

De momento, como gran baza de la cita, veremos el regreso del combate Ultimate X, cuya última edición se dio durante Hard To Kill 2024. Aquella vez estuvo protagonizada por mujeres, y ahora los hombres volverán a la palestra, con la prestigiosa figura de Mike Bailey como Campeón de la División X.

Y «Speedball» quiso ganarse su hueco en el choque, así que el jueves, bajo Triple Amenaza, se lo ganó al derrotar a Trent Seven y Jake Something. Mientras, ese mismo día, Zachary Wentz se impuso a KC Navarro y Dante Chen, competidor de NXT, para hacer lo propio.

Cuatro gladiadores más completarán el cupo de contendientes. Cinco buscarán conquistar el Campeonato de la División X colgado en las alturas y uno, Bailey, intentará conservar su estatus.

Como comentamos, el 30 de agosto, desde el Old Forester’s Paristown Hall de Louisville (Kentucky, EEUU), TNA celebrará nueva edición de su evento Emergence. He aquí la primera estampa de su cartel.

