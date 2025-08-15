TNA, dispuesta a unas «Wednesday Night Wars» con AEW

Para quienes somos seguidores de la escuela de suspicacia, vimos venir desde lejos que el acercamiento de WWE a TNA esconde un objetivo último: hacerse con el control de la promotora fundada por Jerry y Jeff Jarrett.

Todo, con el aliciente de extra de poder situarla como competencia directa contra AEW, según recogimos vía Dave Meltzer.

«WWE teme que AEW reciba un gran aumento en su actual acuerdo televisivo en Estados Unidos con Warner Bros. Discovery cuando el contrato se renueve potencialmente en 2027 o 2028, lo que haría que AEW sea ‘increíblemente rentable’. «Esa es ciertamente la historia que circula, que querían pasar del 13 de diciembre al 27 de diciembre el evento de retiro de John Cena. Dadas todas las acciones y todo lo que se ha hecho, por supuesto que quieren hacerlo. No es lo único, hay mucho más que probablemente saldrá a la luz en los próximos meses en cuanto a diferentes asuntos. WWE realmente quiere que TNA se convierta en la otra promotora porque pueden controlar TNA».

► ¿iMPACT! vs. Dynamite?

Aunque el primer requisito para una hipotética oposición seria de TNA contra AEW pasa por que la casa del impacto consiga una mejor plataforma televisiva donde presentar sus shows semanales. Y en las últimas horas, el periodista Jon Alba, vía Sports Illustrated, ha hecho un interesante aporte al respecto.

«Dave Meltzer del Wrestling Observer apuntó hace dos semanas que The CW o A&E podrían surgir como la potencial casa de TNA, algo que es reseñable considerando que ambas tienen lazos con WWE. The CW alberga WWE NXT los martes, mientras A&E emite documentales y contenido producido por WWE. «The Takedown on SI ha podido saber en los últimos días que el rumor que atañe a esas cadenas ha tomado fuerza. «Varias fuentes independientes cuentan a The Takedown on SI que cuanto menos se han dado conversaciones acerca de TNA pasando a una cadena asociada con WWE, y que la compañía está incluso abierta a pasar de los jueves a los miércoles para competir directamente con AEW Dynamite. «Aunque no se indicó directamente que el destino sería The CW, se expresó a The Takedown on SI que el interés de The CW hacia la promotora es verdadero, y que a algunos personas involucradas en WWE les gustaría que TNA fuese parte de la cadena. «No está claro cuánto han avanzado esas conversaciones, y se recalcó que no se había firmado nada todavía. «Al preguntar directamente sobre los rumores, [Carlos] Silva reconoció la existencia de conversaciones sobre los derechos de emisión, diciendo que se harán más reuniones a final de mes y que no se ha formalizado ningún acuerdo. Sin embargo, no negó el rumor de que se hablara de competir directamente con AEW. «Actualmente, las series ‘Family Law’ y ‘Good Cop/Bad Cop’ se emiten entre las 8 p.m. y las 10 p.m. ET en The CW, a la misma hora que AEW Dynamite. «Luego de ser preguntado de nuevo sobre la idea de competir directamente con AEW, Silva dijo a The Takedown on SI que cualquier posible movimiento que haga TNA no se hará en base a la competencia, sino a cambio, en base a los intereses de la compañía.