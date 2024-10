TNA considera presentar shows en directo con más frecuencia

Hoy día, para una promotora luchística de primer nivel como TNA, transmitir sensación de cercanía en un contexto como el actual, donde la inmediatez se valora tanto, es clave. Y para ello, no puedes grabar tus episodios televisivos de antemano y que estos se emitan, en algunas ocasiones, casi tres semanas después.

No descubro aquí la pólvora. TNA tiene conocimiento de ello. Si no emite sus shows en vivo es porque la directiva de Anthem Sports & Entertainment no lo verá factible, pues en teoría el «mass media» quiere que un producto de su propiedad crezca; si bien precisamente esta cuestión condujo al despido de Scott D’Amore.

Y por lo pronto, aunque el plan según se reportó meses atrás es hacerlo de manera regular, TNA presentará iMPACT! en riguroso directo el jueves 23 de enero, desde el Boeing Center del Tech Port en San Antonio (Texas, EEUU). Episodio, nada casual, inmediatamente posterior a Genesis, su primer cita de pago por visión del 2025, a celebrarse cuatro días antes.

El capítulo de iMPACT! del próximo 23 de enero supone un acontecimiento extraordinario dentro del calendario regular de TNA, a tenor, como indiqué, de la celebración de Genesis. Y según revela Sean Ross Sapp ahora, tal praxis podría reproducirse de manera regular.

Podríamos estar ante un tanteo de terreno antes del regreso oficial a las emisiones en vivo de iMPACT! si Anthem observa una mejora sustancial de la audiencia con esos episodios «live». Sin embargo, el problema que acusa TNA en cuanto a ratings no tiene como único motivo su condición de show grabado, sino también una plataforma, AXS TV, bastante limitada. De ahí que la promotora busque una nueva.

#TNAGenesis streams LIVE on PPV and TNA+ January 19 from the Curtis Culwell Center in Garland, TX!



Plus, #TNAiMPACT goes LIVE January 23 from the Boeing Center at Tech Port, San Antonio.



Visit https://t.co/zTMPjdY9UA for more details! pic.twitter.com/CTmob7H8Kw