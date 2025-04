Por si viven en una cueva sin wifi, ayer, poco antes del inicio de la primera jornada de WrestleMania 41, WWE anunció que había adquirido AAA. Y por consiguiente, sobre el papel, todos los talentos bajo contrato con «la Caravana Estelar» ahora trabajaban para el gigante estadounidense, incluida su principal figura. Y no, no me refiero a Alberto el Patrón, sino a Hijo del Vikingo.

El azteca, quien ya se fotografió junto a Triple H durante el acto con el que WWE y AAA formalizaron su «asociación» (curioso eufemismo empleado por «The Game»), también tuvo presencia en WrestleMania 41, cuando golpeó a El Grande Americano tras una afrenta de este y ayudó a un derrotado Rey Fénix a regresar a vestidores. Su debut, en definitiva, bajo los focos de WWE.

Un nuevo estatus para Vikingo que por algunas horas hizo dudar de si su programada implicación competitiva en Rebellion 2025 seguiría vigente. Y TNA, vía redes sociales, quiso aclarar que sí. Al fin y al cabo, esta y WWE lucen más cercanas que nunca, por lo que de poder aparecer en otros productos de aquí en adelante, Vikingo aparecería en el de Anthem Sports & Entertainment.

Vikingo buscará el Campeonato de la División X en una lucha Ultimate X contra Moose (actual monarca), Leon Slater, Matt Cardona, KC Navarro y un sexto contendiente por determinar.

Les recuerdo el menú que de momento presenta TNA Rebellion 2025, a celebrarse el 27 de abril desde el Galen Center de Los Ángeles (California, EEUU).

