TNA concreta las cinco primeras luchas de Final Resolution 2024

Ayer, TNA presentó su primer episodio de iMPACT! tras Turning Point 2024. Y sin mayor demora, la empresa ya nos encarriló hacia su siguiente gran cita, última antes de concluir el año, Final Resolution, pues de una tacada, ya tenemos una primera estampa del evento con cinco encuentros, cuatro de carácter titular.

El primero, una defensa del Campeonato Mundial TNA entre Nic Nemeth y AJ Francis, luego de que el otrora Top Dolla lanzara desafío al otrora Dolph Ziggler. Según Francis, la mejor decisión posible tomada por TNA en pos del éxito de Final Resolution.

El segundo, una defensa del Campeonato Mundial Knockouts con Masha Slamovich y Tasha Steelz. La retadora venció esta semana a Jordynne Grace y guarda hostilidades con la moscovita desde hace hace ya un par de meses.

Como tercero, KUSHIDA salió vencedor de una lucha a cinco bandas contra Trent Seven, JDC, Ace Austin y Leon Slater, agenciándose su oportunidad de conseguir el Campeonato de la Division X que porta Moose.

Un cuarto será en forma de revancha entre The Hardys y The System (Eddie Edwards y Brian Myers). Los hermanos retuvieron ayer el Campeonato Mundial de Parejas TNA por descalificación, y tal resultado llevó al anuncio de una segunda parte, ahora bajo estipulación «Tables Match».

Y el último no tendrá oros en juego, pero sí una tentativa por el Campeonato Mundial TNA. Joe Hendry, Josh Alexander, Mike Santana y Steve Maclin se batirán el cobre en pos de tal premio.

Desde el Center Stage de Atlanta (Georgia, EEUU), TNA Final Resolution llega el próximo viernes, 13 de diciembre, y por ahora su cartel luce así.

