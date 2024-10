TNA apunta a superar particular récord con Bound For Glory 2024

Hoy es día de iMPACT!, pero el verdadero punto focal de esta semana en TNA llega el sábado, cuando la empresa presente su vigésima edición de Bound For Glory. Y se diría que gran punto focal del año en TNA, por delante de Hard To Kill y Slammiversary.

No sólo porque podría suponer un cambio de ciclo en el panorama titular y lo significativo de ello para el producto, sino porque su taquilla alcanzará importante hito, según PWInsider prevé.

Slammiversary 2024 parece imbatible de momento como show más taquillero de TNA en la «Anthem Era», pero si hablamos de citas sobre suelo estadounidense, Bound For Glory 2024 se situaría como número uno. Aunque no existen datos oficiales, TNA consiguió sentar a alrededor de 3000 personas para Victory Road 2024, cosechando un «sold out», y la función del sábado lograría unas cifras similares, pues el recinto escogido, el Wayne State Fieldhouse de Detroit (Michigan, EEUU), tiene una capacidad para aproximadamente también 3000 localidades.

Seguidamente, les recuerdo el menú provisional de Bound For Glory 2024.

[SHOW PRINCIPAL]

[COUNTDOWN TO BOUND FOR GLORY]

