TNA anunció el estelar de Rebellion 2026

Aunque esté en presuntas horas altas, a TNA no le deja de acompañar la mala suerte. Y es que lo que se preveía único punto realmente imperdible de Sacrifice el pasado viernes, ese duelo titular entre Mike Santana y Steve Maclin, acabó convirtiéndose en la desgracia de la noche.

Cuando apenas había transcurrido un minuto de contienda, Santana endosó una Superkick en plena cabeza a Maclin que hizo que este quedara aturdido. Tanto, que la réferi, ante la persistencia de su estado, detuvo el combate. Ipso facto, todos pensamos en una conmoción cerebral, recordando aquel infame incidente de características protagonizado por Goldberg y Bret Hart en WCW. Pero según Carlos Silva, vía Sports Illustrated, las pruebas médicas descartaron dicha dolencia y Maclin fue dado de alta esa misma noche.

Con todo, no parece que TNA pretenda arriesgarse, y continuando con lo trazado en las postrimerías del encuentro, donde Eddie Edwards atacó a Santana (sin mucho éxito), el líder de The System canjeará su oportunidad titular recibida mediante el último combate «Feast Or Fired» para buscar en Rebellion 2026 el Campeonato Mundial TNA que el ex-LAX ostenta desde el estreno de TNA iMPACT! en AMC.

Sólo existe un precedente individual entre Santana y Edwards, y se remonta al episodio de iMPACT! del 29 de agosto de 2024. Entonces, Santana salió vencedor.

► TNA Sacrifice 2026: cartel provisional

Ya presenta cinco combates TNA Sacrifice 2026, a celebrarse el 11 de abril desde el Wolstein Center de Cleveland (Ohio, EEUU).

BREAKING: @TheEddieEdwards will invoke his Feast or Fired World Title shot briefcase to challenge @Santana_Proud for the TNA World Title at #TNARebellion on April 11 LIVE on PPV and TNA+ from Cleveland, Ohio!



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