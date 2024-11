TNA anunció dos luchas más para Turning Point 2024

Con sólo tres combates desvelados, y a poco más de una semana de celebrarse Turning Point 2024, TNA no ha querido esperar a la emisión de su siguiente episodio de iMPACT! para ampliar el cartel de dicho PPV.

En una concreción un tanto inesperada, pues parecía que, a juzgar por el epílogo del más reciente iMPACT!, Steve Maclin desaparecería por un tiempo de la programación, el ex Campeón Mundial TNA se medirá a otro antiguo máximo monarca, Josh Alexander. Rivalidad que sube de nivel, tras la ruda victoria de Alexander en Bound For Glory 2024, pues esta vez se enfrentarán sin descalificación. Prometedor encuentro, considerando lo bien que Maclin se mueve dentro de estipulaciones extremas y el siempre seguro gran desempeño de Alexander.

Por otra parte, los Hardy verán acción, aunque no defenderán el Campeonato Mundial de Parejas TNA. Matt y Jeff harán equipo con Ace Austin para ir contra The Rascalz (Trey Miguel y Zachary Wentz) y KUSHIDA. Emparejamiento un tanto «random», seguramente improvisado debido a la lesión de Chris Bey, que no obstante, sobre el papel, se presume de calidad.

El próximo 29 de noviembre, desde el Benton Convention Center de Winston-Salem (Carolina del Norte, EEUU), escenario que en esos días acogerá la convención WrestleCade, tendrá lugar Turning Point 2024. Y por ahora, su menú es el siguiente.

