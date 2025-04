Con Joe Hendry recién «RKO-izado» en WrestleMania, Tessa Blanchard otra vez en la órbita de un título de TNA, alguna potencial sorpresa y las implicaciones de varios nombres de WWE, incluido Hijo del Vikingo (tras la sonada venta de AAA hace apenas una semana), puede entenderse que Rebellion 2025, promocionado además durante algunos episodios de NXT, esté generando bastante expectación.

Según expuso PWInsider, TNA esperaba cosechar su mayor taquilla en una década con Rebellion 2025, y hoy, a escasas horas del inicio del PPV, la empresa parece dar el visto bueno a tales informaciones, pues anuncia haber logrado vender todos los boletos para la velada, que discurrirá al amparo del Galen Center de Los Ángeles.

Hasta ahora, Slammiversary 2024 tenía el honor de ser el show con mayor asistencia de TNA desde que Anthem Sports & Entertainment comprara la promotora en 2017, cuando 4100 personas acudieron al Verdun Auditorium de Montreal. Rebellion 2025, entonces, considerando el reporte de PWInsider, superaría tal cifra, que, sea cual sea finalmente, queda todavía lejos de los (aproximadamente) 7200 fans congregados en Lockdown 2013; su récord de asistencia en formato PPV.

Si abrimos filtro, la cita de TNA con mayor cantidad de seguidores fue la última parada de su gira por UK en 2010 (Maximum Impact Tour), el 30 de enero de dicho año, con según fuentes presentes, alrededor de 10 mil seguidores sobre la Wembley Arena de Londres.

Tonight's #TNARebellion in Los Angeles is officially SOLD OUT!

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) April 27, 2025