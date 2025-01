TNA anuncia nuevo episodio en directo de iMPACT!

Los más jóvenes del lugar no lo recordarán, pero iMPACT! solía emitirse en directo, hecho que hizo lucir a TNA durante un tiempo como alternativa seria a WWE. E irónicamente, ahora, cuando más cercana se encuentra con el gigante estadounidense, presentará de nuevo un episodio televisivo de tal manera, hoy mismo.

Durante los últimos años, se ha apuntado que un programa semanal grabado nunca propiciaría el resurgir de TNA, y varios de sus miembros así lo han expuesto, con Santino Marella revelando la intención de la compañía de agenciarse una mejor televisora de cara al «rebranding» consumado en 2024.

Y aunque no conocemos novedades al respecto, el reciente anuncio hecho por TNA resulta interesante.

BREAKING: #TNAiMPACT! will be LIVE from Full Sail University in Orlando, FL on Thursday, February 20, followed by #TNAiMPACT! TV Tapings on Friday, February 21. Tickets go on-sale TOMORROW at 10am ET on https://t.co/zTMPjdYHK8. pic.twitter.com/bU8G0sgbI2