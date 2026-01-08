TNA anuncia la renovación de Mustafa Ali

El mes pasado se reportó vía Fightful que antes del inicio de su nueva era de la mano de AMC, dentro de una semana, TNA tenía pendiente actualizar los estatus de varios nombres importantes como The Hardys, Steve Maclin o Mustafa Ali, cuyos contratos concluían a final de 2025.

También Jake Something, uno de sus luchadores más infrautilizados en los últimos años. Y parece que este, visto lo visto, quiso cambiar de aires, pues según comprobamos ayer durante AEW Dynamite, ahora es nuevo «All Elite».

Las críticas hacia TNA, una vez más, no se han hecho esperar, empresa que de nuevo deja escapar a talentos muy aprovechables mientras mantiene a otros de dudosa valía, movida únicamente por el hecho de que estos tengan pasado en WWE. Así, hoy la casa fundada por los Jarrett ha querido dar una buena noticia a sus seguidores: la continuidad de Mustafa Ali, ex-WWE que sí justifica su protagonismo cada vez que se sube al ring. El propio Ali dio la «primicia» durante una entrevista con Denise Salcedo, exponiendo su pretensión de querer alcanzar el «siguiente nivel» de trascendencia con TNA.

Ali, quien lleva ligado a la compañía desde 2024, no ha sido anunciado para el estreno de iMPACT! en AMC, pero tiene ya combate programado para Genesis, donde luchará contra Elijah.

► Previo TNA iMPACT! (08-01-2026)

Seguidamente, todo lo que tiene en agenda TNA de cara a su último iMPACT! en AXS TV, que se emitirá esta noche también vía Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (resto del mundo) a partir de las 8 pm ET.