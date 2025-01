TNA anuncia el debut competitivo bajo sus focos de Cora Jade

Hay rivalidad interpromocional a la vista entre Masha Slamovich y Cora Jade, fruto de la reforzada alianza que mantienen TNA y WWE.

La Campeona Mundial Knockouts se dejó ver por el episodio de NXT del pasado 14 de enero, y entonces Jade ya puso su mira sobre el oro de la rusa. Unas intenciones que se confirmaron cuando la estadounidense hizo acto de presencia en TNA tras la victoria de Slamovich sobre Rosemary en el PPV Genesis. Y Jade repitió cuatro días después, en el reciente iMPACT! Live, regalándole a Slamovich una «sentencia de muerte» similar a la que ella regalaba a sus rivales tiempo atrás.

Y en su tercera aparición en TNA, este jueves, Jade por fin luchará, aunque la empresa se guarda de revelar por ahora la identidad de su rival o rivales.

La siguiente entrega de iMPACT! no será presentada en directo, pues ya se grabó el pasado día 23. He aquí lo anunciado hasta ahora para este show.

THURSDAY at 8/7c on @AXSTV in the US, @Sportsnet

360 in Canada, and TNA+ worldwide.@WWENXT‘s @CoraJadeWWE will be in action on #TNAiMPACT! pic.twitter.com/Shk9ABR9je