TNA anuncia baja de última hora para Turning Point 2024

Entre los ocho combates del cartel de Turning Point 2024, hay uno cuya estampa original se ve alterada, tras conocer el anuncio que TNA hace ahora, a escasas tres horas del inicio del show.

Debido a problemas de desplazamiento, Trey Miguel no podrá competir hoy, quien tenía previsto hacer equipo con Zachary Wentz y KUSHIDA para medirse a The Hardys y Ace Austin. TNA expone que la lucha programada sigue vigente, en espera de concretar un reemplazo. Wentz aparece también en el anuncio, asegurando que encontrarán a alguien adecuado.

Mientras conocemos la identidad de tal sustituto de Trey Miguel, les recuerdo el menú de TNA Turning Point 2024, a celebrarse hoy a partir de las 7 pm ET (media hora antes su previa) desde el Benton Convention Center, sede de WrestleCade durante el fin de semana, en Winston-Salem (Carolina del Norte, EEUU).

