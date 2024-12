TNA anuncia oficialmente su nuevo acuerdo con Sportsnet

Hace unas horas, mientras también nos hacíamos eco de las palabras de Nic Nemeth, el actual Campeón Mundial, sobre las recientes salidas de la compañía, informábamos de que TNA llegó a un acuerdo con Sportsnet para emitir en Canadá. Pero hasta ahora este reporte no era oficial.

BREAKING: TNA Wrestling has signed an exclusive multi-year agreement with @Sportsnet to air TNA iMPACT! every Thursday from 8-10 p.m. ET nationally in Canada on Sportsnet 360, beginning on Thursday, January 2, 2025.

El programa insignia semanal de TNA Wrestling se emitirá los jueves por la noche en Sportsnet

TNA Wrestling ha firmado un acuerdo exclusivo de varios años con Sportsnet para transmitir su programa insignia semanal, TNA iMPACT!, todos los jueves de 8 a 10 p.m. ET a nivel nacional en Canadá por Sportsnet 360, comenzando el jueves 2 de enero de 2025.

Además de TNA iMPACT!, Sportsnet 360 emitirá otros programas de TNA, incluyendo Xplosion, TNA in 60, y clásicos de TNA de su biblioteca de más de 20 años, que incluye más de 6,000 horas de combates y momentos inolvidables.

Sportsnet, la red deportiva número uno de Canadá, es el titular oficial de los derechos nacionales multiplataforma de la NHL en Canadá y el transmisor regional de los Vancouver Canucks, Calgary Flames, Edmonton Oilers y Toronto Maple Leafs. También ofrece una amplia cobertura de los Toronto Blue Jays, Toronto Raptors, UFC y más.

“Estamos emocionados de llevar TNA Wrestling a Sportsnet 360”, dijo Anthony Cicione, presidente de TNA Wrestling. “Con nuestro programa semanal insignia TNA iMPACT!, esta asociación representa un gran avance para TNA Wrestling, ya que todos nuestros fanáticos en Canadá ahora pueden vernos en una de las plataformas deportivas más grandes del país”.

TNA iMPACT! continuará emitiéndose en AXS TV y TNA+ en los Estados Unidos, además de estar disponible internacionalmente en TNA+ y otras plataformas de transmisión líderes.

Entre las muchas reacciones que el anuncio está provocando, destacamos la de Santino Marella:

«¡Boom! ¡Esto es más que enorme! Y lo que es más importante, ¡espero que sirva como precedente para lo que pueda suceder también en Estados Unidos!«.

Boom! This is huger than huge! And more importantly, I hope it serves as a precedent for what may come in the United States as well! https://t.co/r5dcQOpdSG

