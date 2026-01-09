TNA añade tres luchas más al cartel de Genesis

Se acerca una semana vital en la historia reciente de TNA, donde además de su estreno en AMC el próximo jueves día 15, 48 horas después la empresa tiene previsto celebrar nuevo PPV, Genesis, que anoche potenció con nuevos añadidos a su cartel.

El impulso a Dani Luna durante los últimos meses está siendo uno de los reductos positivos en el producto de TNA, y todo este trabajo debería consumarse en Genesis, ya que como TNA confirmó, la inglesa buscará allí el Campeonato Mundial Knockouts que ostenta Léi Yǐng Lee desde el pasado noviembre. Por lo pronto, ella solita despachó en iMPACT! a Lee, Xia Brookside, Harley Hudson y Myla Grace. Las expectativas son altas.

No se perderán Genesis, claro está, los Hardy, quienes afrontan una de sus defensas del Campeonato Mundial de Parejas TNA más desconcertantes, teniendo enfrente a los siniestros Vincent y Dutch, conformantes de The Righteous. Estos inicialmente no querían competir, sino aliarse con los hermanos y que ambos dominaran TNA, pero Matt y Jeff, perros viejos, desconfían de unos tipos precedidos por su fama.

Mientras, resulta irónico que en la semana en que hemos conocido la firma de Jake Something (ahora Jake Doyle) con AEW, TNA nos confirme que seguirá programando a AJ Francis de cara a su nueva era televisiva, en duelo contra Rich Swann. Cuando TNA deje de lado el rédito fácil y su política de conceder exposición a cualquier nombre con pasado en WWE, tal vez esté más cerca de sacudirse su estigma de eterna secundaria.

Con tales novedades, así queda por ahora la estampa de Genesis, que tendrá lugar el 17 de enero desde el Curtis Culwell Center en Garland (Texas, EEUU).

► Cartel Thursday Night iMPACT!

Y también, TNA sumó nuevo combate al menú del primer iMPACT! en AMC: The Hardys y Elijah irán contra Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler y Jason Hotch). He aquí todo lo confirmado hasta ahora para la gran cita televisiva.

