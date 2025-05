TNA amplía el cartel de Under Siege 2025

En una semana, tendremos nuevo especial de TNA, Under Siege, y ante la cercanía de su celebración, la empresa ha hecho ya importantes avances en su menú, como quedó patente anoche durante iMPACT!

Conocíamos que Nic y Ryan Nemeth defenderían el Campeonato Mundial de Parejas TNA ante Matt Hardy y un luchador a escoger por el «Broken», dada la imposibilidad de Jeff Hardy de competir en suelo canadiense (territorio sobre el que se celebra Under Siege). Y antes de la emisión de iMPACT!, TNA reveló su identidad: Leon Slater. «The Youngest In Charge» consolida así su condición de protegido de los Hardy y su lugar como futura estrella del producto.

Ya como resultado de lo visto en iMPACT!, Arianna Grace se medirá a Tessa Blanchard, luego del conflicto de poder entre Santino Marella y Robert Stone por el control del show semanal de TNA; Mike Santana hará lo propio con AJ Francis, mientras Ash y Heather By Elegance defenderán el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts ante Spitfire (Dani Luna y Jody Threat), renovando la rivalidad que estos equipos mantienen desde el pasado verano.

Con tales novedades, esto presenta por ahora el cartel de Under Siege, evento a celebrarse el 23 de mayo desde el CAA Centre de Brampton (Ontario, Canadá).

BREAKING: @Ashamae_Sebera and @Heathereckless w/ @IamGeorgeIceman will defend the TNA Knockouts World Championships against @JodyThreat and @DaniLuna_pro at #TNAUnderSiege LIVE on TNA+ on May 23 from the CAA Centre in Brampton, Ontario.



