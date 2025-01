TNA amplía el cartel de su iMPACT! Live

Enero de 2025 ha arrancado para TNA de manera similar a enero de 2024. Si el pasado año su evento Hard To Kill, que marcó la definitiva consumación de su «rebranding», resultó muy exitoso y cargó de esperanza a los fans de la empresa, ahora Genesis ha reproducido tal recepción.

Pero esta luna de miel, semana fantástica de TNA, no ha acabado, y el jueves tendrá su culminación mediante el primer episodio de iMPACT! emitido en directo después de una década, desde el Boeing Center en el Tech Port de San Antonio (Texas, EEUU). Cuyo cartel TNA ha concretado un poco más durante las últimas horas.

Si Fraxiom, Campeones de Parejas NXT, defenderán oro ante The Rascalz, los monarcas de duplas de TNA, The Hardys, también tendrán combate, aunque carácter no titular, contra Moose y JDC, integrantes de The System.

Mientras, escucharemos lo que tienen que decir Joe Hendry, nuevo Campeón Mundial TNA, y Tessa Blanchard, principales triunfadores en Genesis el pasado domingo. Según TNA, no lucharán, pero ya saben que durante iMPACT! a menudo se disputan combates no anunciados de antemano.

Seguidamente, la estampa provisional que presentará TNA mañana con iMPACT! Live.

THIS THURSDAY LIVE on #TNAiMPACT at 8/7c on @AXSTV in the US, @Sportsnet 360 in Canada and TNA+ around the world.



We’ll hear from Tessa Blanchard! pic.twitter.com/ezjTNLBzcG