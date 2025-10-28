Xia Brookside a Kelani Jordan: «El oro es de TNA»

Kelani Jordan sigue construyendo su carrera como Superestrella WWE en NXT pero también reina como Campeona Mundial TNA Knockouts. La primera luchadora de la Total Non-Stop Action en intentar recuperar el título de su compañía fue Indi Hartwell en el evento de pago por visión Bound for Glory. Ahora, Xia Brookside avisa a la monarca de que «todas» quieren que regrese a su vitrina.

► En palabras de Xia Brookside

No poder asistir a Bound for Glory

«Estaba absolutamente devastada por perderme Bound for Glory. Estuve enferma durante un poco más de dos semanas. Fue una pesadilla. Pero pude verlo todo en casa gracias a TNA Plus. Así que eso fue genial, fue una bendición.»

«Fue absolutamente increíble. El hecho de que TNA rompiera un récord de asistencia, creo que fueron 7,600 personas… Cada combate fue increíble. Mi compañera de equipo (Léi Ying Lee) estaba allí, luchando… Me dolió que Indie Hartwell no ganara el Campeonato Mundial de TNA, pero fue un gran pay-per-view. Todos dieron lo mejor de sí y llenamos la arena, fue genial.»

Las Angel Warriors

«Creo que nos unimos originalmente por casualidad y simplemente se convirtió en algo mágico. Somos completamente opuestas y ambas aportamos algo distinto. Leing es dura, fuerte, luchadora, y yo aporto más velocidad y técnica aérea. Nuestra relación crece cada día y eso es lo que nos hará el mejor equipo en parejas, la química que tenemos y nuestras diferencias.»

«Todo lo que hacemos está enfocado en ir por los títulos en parejas de Knockouts. Ese es definitivamente nuestro objetivo, ya sea la próxima semana, el próximo mes o dentro de seis meses, no lo sé. Pero hacia allí vamos, nuestros ojos están puestos en eso.»

Happy birthday to my tag team partner, my sister in battle, and my partner in crime — @XiaBrookside 💙🪽 From the ring to real life, you shine with strength and heart. Let’s keep conquering together — Angel Warriors rise! ⚔️ pic.twitter.com/CEPpFkNOjP — 雷影 .李 (Léi Yǐng .Lee) (@TheLeiYingLee) October 16, 2025

Objetivos individuales

«Absolutamente. No creo que sea una cosa u otra, creo que ambos objetivos pueden ir de la mano. Mira lo que Ash by Elegant logró, siendo campeona en pareja y campeona individual al mismo tiempo. No es algo inalcanzable, definitivamente puede pasar.»

«También considero oportunidades en NXT. Muchas puertas se han abierto gracias a esta asociación, y si alguien toma nuestros títulos, ¿por qué no podríamos ir y tomar los de ellos? Nunca se sabe lo que podría pasar.»

Sobre Kelani Jordan

«Es tan talentosa y merecedora. Es genial ver a alguien representando nuestra marca y la división de Knockouts tan bien. Está defendiendo el título con fuerza y poder, y es una mujer increíble. Pero eso no significa que no queramos recuperarlo. Lo vamos a recuperar.»

Volver a NXT

«Fue increíble volver a NXT. No sabía que iba a pasar, todo ha ido sucediendo así. Volver para la invasión, la battle royal y luego al combate por el título de velocidad, que fue mi debut en NXT… Ha sido una oportunidad increíble y aún puedo volver a NXT, es algo loco y maravilloso.»

The thing with @ThisIsTNA is , we’re a FAMILY! @WWENXT you mess with one of us, and you get us all. pic.twitter.com/H3usZ39bAc — Xia Brookside ☆ ザイヤ・ブルックサイド (@XiaBrookside) October 1, 2025

Críticas a la lucha femenina y las Knockouts

«En TNA no somos solo mujeres luchadoras, somos Knockouts. Nos llamamos así porque lo damos todo en el ring. Alicia Edwards hizo un combate hardcore con los chicos, yo hice un monsters ball match con Rosemary… cada Knockout se esfuerza al máximo y lo mismo pasa en NXT. La lucha femenina merece que se le dé una oportunidad.»

Ser una TNA Knockout

«Ser una Knockout significa no tener miedo de nada. Tomamos cualquier oportunidad y damos todo. Es el vestuario más solidario que existe, somos una familia y nos ayudamos a crecer cada día. Nos empujamos unas a otras a ser mejores, con poder, apoyo y lucha dentro del ring. Somos una familia y somos Knockouts.»

Knockouts favoritas

«Mi Knockout favorita ahora mismo es mi compañera de equipo, Leing Lee. Mi Knockout favorita de todos los tiempos tiene que ser Gail Kim. Ella hizo mucho por nosotras y fue muy importante en mi carrera y mi llegada a TNA.»

Futuro en TNA

«Definitivamente estaré en TNA por un tiempo, quiero ganar todos los campeonatos.»

«Como soy del Reino Unido, también ayudo a otros talentos británicos. Todos nos apoyamos entre Knockouts, y eso es lo mejor de todo.»

Próximos shows

«Estoy muy emocionada por los próximos shows: Turning Point, Final Resolution… Las entradas salen a la venta pronto, y luego vamos hacia Genesis en enero. Van a ser pay-per-views geniales y mucha diversión.»

«Si no puedes asistir al show, puedes vernos en TNA Plus por solo £10 al mes, que es increíble«.