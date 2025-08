Cuando todavía muchos no nos hemos recuperado de la (mala) resaca de Slammiversary, en dos semanas llega nuevo especial para TNA, Emergence, cuyo cartel ha empezado a tomar forma tras la más reciente edición de iMPACT!

En lo que supuso su primera defensa, Leon Slater retuvo el Campeonato de la División X ante Jason Hotch y Cedric Alexander, pero como este último no fue puesto de espaldas planas, se encaró con «The Youngest in Charge» en las postrimerías y ambos acordaron mano a mano para Emergence.

Como estelar este jueves, dentro de un choque por equipos, Trick Williams encajó la cuenta de tres, cortesía de Moose, quien la semana pasada ya quiso dejar claras sus intenciones de conquistar el Campeonato Mundial TNA que ostenta la Superestrella de NXT y recuperarlo para la promotora de Anthem Sports & Entertainment. Así, buscará hacerlo en Emergence.

Mientras, dicho evento podría albergar el último combate de Sami Callihan. Convencido de que su fecha de caducidad está próxima, «The Death Machine» se enfrentará a Mike Santana allí, y en caso de perder, colgará las botas.

El próximo 15 de agosto llega Emergence, a celebrarse desde la Chesapeake Employers Insurance Arena en Baltimore (Maryland, EEUU). Seguidamente, su menú provisional.

