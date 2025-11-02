TNA, abierta a que Masha Slamovich reaparezca en su producto

Tras viralizarse las acusaciones de maltrato lanzadas por AKIRA, su expareja, Masha Slamovich no ha vuelto a aparecer por ningún escenario luchístico. TNA, la empresa con la que tiene contrato, debió modificar sus planes para Victory Road, donde iba a medirse a Ash By Elegance por el Campeonato Mundial Knockouts, y la empresa la sacó del evento omitiendo cualquier comentario sobre su persona.

A comienzos del pasado mes recogimos un interesante reporte sobre el potencial futuro de Slamovich.

«Fightful Select pudo saber que la decisión fue bastante fácil para TNA. Y porque su contrato iba a concluir muy pronto, no estaba previsto que ganara el combate en el que estaba programada contra Ash By Elegance. Por eso perdió el título recientemente. No confiaban realmente que siguiera con la compañía después de Bound For Glory. Así que de todas maneras estaba de camino a dejar la empresa».

► La irremediable continuidad

Claro que, aquellas acusaciones han cambiado por completo la coyuntura para Slamovich, como era previsible. Y ahora, Fightful lo confirma.

Según Sean Ross Sapp, WWE ya no tendría interés en hacerse con los servicios de Slamovich tras toda la polémica en torno a la gladiadora, quien contemplaba unirse al gigante estadounidense. De resultas, con una imagen pública por los suelos, siendo sacada de recientes shows de Prestige Wrestling y West Coast Pro Wrestling, poco margen le queda a Slamovich, tanto dentro como fuera de la lucha libre «mainstream». Sin embargo, parece que, a juicio de Sapp, TNA estaría dispuesta a mantenerla en nómina si esta desea renovar de cara a reincorporarla a las historias. La pregunta es cuándo consideraría TNA prudencial un regreso.

Recordemos, la promotora de Anthem volverá a la acción el próximo día 13, cuando presente en directo su primer episodio de iMPACT! al uso desde Bound For Glory.

