Dave Meltzer de TNA: «Algo está pasando, pero…»

Al mismo tiempo que veteranos como Josh Alexander o Steve Maclin, ambos además ex Campeones Mundiales, renovaban sus contratos y entraban caras nuevas al elenco como las de Nic Nemeth o Ash by Elegance, también ha habido cambios en TNA detrás de escena. Empezando por el sorprendente despido de Scott D’Amore a primeros de 2024.

Pero la cosa no quedó ahí -apuntemos también las salidas de Deonna Purrazzo, ex Campeona Mundial de las Knockouts, o de los icónicos Motor City Machine Guns– pues también dijeron adiós a la compañía importantes nombres ejecutivos como David Sahadi (director creativo), RD Evans (jefe creativo) o Lou D’Angeli (vicepresidente de marketing de Anthem Sports).

On Saturday, July 20, TNA Wrestling celebrates its 20th #TNASlammiversary LIVE on pay-per-view from the Verdun Auditorium in Montreal, Quebec, Canada!

Get tickets and be there LIVE: https://t.co/yL6sSRpKP5 pic.twitter.com/XdB8WZygoJ

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) June 5, 2024