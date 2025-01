TKO (WWE y UFC) podría iniciar una liga de boxeo

La compañía que une a WWE y UFC, de la cual recientemente The Rock adquirió más acciones, lo que a su vez le otorga mayor poder, TKO Group Holdings, podría asociarse con Arabia Saudí para crear una nueva liga de boxeo, lo cual siempre fue el sueño de Dana White, presidente de la empresa de MMA. Tariq Panja y informan de ello en The New York Times.

► Una nueva liga de boxeo

Una empresa propiedad del Fondo de Inversión Pública (Public Investment Fund, PIF) de Arabia Saudí está a punto de crear una liga de boxeo en colaboración con TKO). Según tres personas familiarizadas con el tema, un acuerdo para lo que sería una nueva competición, que incluiría exclusivamente a boxeadores en ascenso ligados a la liga, podría anunciarse en las próximas semanas.

Embed from Getty Images

En un comunicado emitido el miércoles, TKO declaró que no tenía «nada que anunciar«, pero agregó que «evaluaría cualquier oportunidad única y convincente que pudiera encajar bien en nuestra cartera de negocios y crear valor incremental para nuestros accionistas«. El Fondo de Inversión Pública no hizo comentarios al respecto.

Esta posible inversión en TKO sigue a un intento saudí en junio de crear una liga de boxeo multimillonaria destinada a reunir a los mejores boxeadores del mundo, quienes durante décadas han estado divididos por promotores rivales y títulos controlados por una serie de organismos sancionadores. Aunque ese esfuerzo no se ha abandonado por completo, ha resultado ser complicado y costoso, incluso para un país como Arabia Saudita, que durante el último lustro ha gastado miles de millones para convertirse en un jugador clave en algunos de los deportes más importantes del mundo.

La inversión en la nueva liga será realizada por Sela, una subsidiaria del Fondo de Inversión Pública. TKO —controlada mayoritariamente por el conglomerado de entretenimiento y deportes Endeavor y representada por Dana White, el empresario de la UFC y amigo cercano de Donald Trump— sería un socio gestor. A cambio, TKO recibiría una participación accionaria y una parte de los ingresos, según las personas familiarizadas con el acuerdo, que hablaron bajo condición de anonimato antes del anuncio oficial.

Para TKO, que posee tanto la UFC como World Wrestling Entertainment (WWE), la incursión en esta nueva empresa implica poco riesgo, dado que los saudíes están financiando los costos. “Si nos involucráramos en el boxeo, esperaríamos hacerlo de una manera orgánica, no mediante fusiones y adquisiciones,” dijo Mark Shapiro, presidente de TKO, durante una llamada de resultados en noviembre, refiriéndose a las fusiones y adquisiciones.

Agregó: “Es decir, no estamos firmando un cheque.”

Embed from Getty Images

Si se concreta el acuerdo, TKO ganará cerca de $30 millones al año en tarifas de gestión. Según los detalles del plan revisados por The New York Times, se espera que Arabia Saudita pague significativamente más en tarifas de hospedaje para la liga que cualquier otro país. Dos combates organizados allí generarán más de $40 millones en estas tarifas. Otros enfrentamientos están previstos en Estados Unidos y Europa, donde las tarifas de hospedaje serán considerablemente más bajas.

Además, TKO ha estado en conversaciones con otras partes, incluidas otras naciones árabes, sobre la liga de boxeo, según una de las personas familiarizadas con el tema.

La empresa matriz de TKO, Endeavor, ha tenido una relación tensa con Arabia Saudita en el pasado. En 2019, tras el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, Endeavor devolvió los $400 millones que el Fondo de Inversión Pública saudí había invertido en la compañía. Este posible acuerdo sugiere que dicha relación se ha reparado en gran medida.

Embed from Getty Images