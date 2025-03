Con motivo de su reciente conferencia de resultados financieros (entre otras noticias) de 2024, en los últimos días hemos estado hablando bastante de TKO Group Holdings, la compañía matriz de la WWE y la UFC, desde los shows que se van a realizar en abril en Kansas City hasta su reporte de $2.804 mil millones en ingresos pasando por novedades sobre la liga de boxeo que van a crear en Arabia Saudí. En esta ocasión, a través de un comunicado de la propia empresa, confirmamos que han finalizado las adquisiciones de IMG, On Location y Professional Bull Riders (PBR).

► La adquisición de IMG, On Location y PBR

Nueva Expansión en el Entretenimiento y el Deporte

TKO Group Holdings, Inc. (“TKO”) (NYSE: TKO), una empresa líder en deportes y entretenimiento, anunció hoy la finalización de la adquisición de IMG, On Location y Professional Bull Riders (PBR) de Endeavor Group Holdings, Inc. (“Endeavor”) (NYSE: EDR).

Un Crecimiento Estratégico

Mark Shapiro, presidente y COO de TKO, destacó la importancia de esta adquisición:

«Estas empresas líderes en la industria fortalecerán nuestro portafolio de propiedades intelectuales y capacidades de primer nivel, ayudándonos a capitalizar aún más el crecimiento del ecosistema del deporte y el entretenimiento. Al mejorar nuestra experiencia en derechos deportivos, producción y eventos premium, estamos mejor posicionados para impulsar el crecimiento de UFC, WWE y nuestros socios.»

Sobre las Empresas Adquiridas

IMG : Agencia global de marketing deportivo que trabaja con más de 200 entidades, incluyendo Wimbledon, la MLS y The British Open. Se especializa en derechos de medios, producción, asociaciones de marca, contenido digital y gestión de eventos . On Location : Proveedor de hospitalidad premium y experiencias en vivo para más de 1,200 eventos deportivos, como el Super Bowl, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de 2026 y 2028. PBR (Professional Bull Riders) : La organización de rodeo más importante del mundo, con más de 200 eventos anuales.



Lo Que No Se Incluye en la Adquisición

La compra de IMG por parte de TKO no incluye negocios relacionados con licencias, modelos y representación en tenis y golf. Además, el portafolio completo de eventos de IMG seguirá siendo parte de Endeavor.

Asesores Financieros y Legales

TKO contó con el asesoramiento financiero de Morgan Stanley & Co. LLC .

contó con el asesoramiento financiero de . Endeavor fue asesorado por The Raine Group y el bufete Latham & Watkins LLP .

fue asesorado por y el bufete . El comité especial de TKO tuvo el apoyo financiero de Moelis & Company LLC y el asesoramiento legal de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Acerca de TKO, Endeavor, IMG, On Location y PBR

TKO Group Holdings, Inc.

TKO (NYSE: TKO) es una empresa líder en deportes y entretenimiento que posee propiedades icónicas como:

UFC : La organización de artes marciales mixtas más prestigiosa.

: La organización de artes marciales mixtas más prestigiosa. WWE : Líder mundial en entretenimiento deportivo.

: Líder mundial en entretenimiento deportivo. PBR: Principal organización de rodeo a nivel mundial.

Sus eventos llegan a 210 países y más de 3 millones de fanáticos en 500 eventos en vivo anuales.

Endeavor

Compañía global de deportes y entretenimiento que gestiona talentos, marketing y tecnología deportiva. También es el mayor accionista de TKO.

IMG

Especializada en derechos de medios, producción de contenido, consultoría estratégica y gestión de eventos para entidades como la Premier League, NFL, NHL y los Juegos Olímpicos.

On Location

Líder en hospitalidad y experiencias en vivo, con acceso exclusivo a eventos de la FIFA, NFL, UFC, WWE y PGA.

PBR

Más de 1,000 jinetes compiten en más de 200 eventos en Estados Unidos, Brasil, Canadá y Australia. También posee la liga PBR Teams, con 10 equipos de élite compitiendo por el campeonato.

Con esta adquisición, TKO refuerza su posición en el mercado deportivo y de entretenimiento, consolidando su dominio con eventos y experiencias de primer nivel en todo el mundo.

