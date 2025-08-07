TKO Group Holdings reporta ingresos récord y eleva previsiones para 2025, impulsado por WWE y UFC. A continuación, leemos un resumen de los resultados financieros de la compañía matriz; pulsando aquí puedes acceder al informe completo.

► TKO presenta resultados del segundo trimestre de 2025

Aumenta su previsión para todo el año 2025

ESPN y WWE anuncian hoy un acuerdo multianual de derechos en EE. UU. para los Premium Live Events

Empresas adquiridas

El 28 de febrero de 2025, TKO Group Holdings, Inc. (“TKO”) completó la adquisición de ciertos negocios operados bajo la marca IMG (“IMG”), On Location y Professional Bull Riders (“PBR”) (conjuntamente, las “Empresas Adquiridas”). Al tratarse de una adquisición bajo control común, los resultados presentados reflejan como si dichas empresas hubieran formado parte de TKO en los períodos históricos presentados. (Ver “Base de presentación” para más detalles.)

Resultados financieros del segundo trimestre de 2025

Ingresos: 1.308 millones de dólares

Utilidad neta: 273,1 millones de dólares

EBITDA ajustado: 526,5 millones de dólares

Previsión para todo el año 2025

TKO aumenta sus objetivos de ingresos a un rango de 4.630 a 4.690 millones de dólares

Se eleva la previsión de EBITDA ajustado a entre 1.540 y 1.560 millones de dólares

Declaraciones oficiales

Nueva York, NY – 6 de agosto de 2025 – TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) anunció hoy los resultados financieros del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2025.

“TKO logró sólidos resultados financieros en el trimestre, impulsados por un rendimiento récord tanto en UFC como en WWE,” dijo Ariel Emanuel, presidente ejecutivo y CEO de TKO. “Nuestro contenido en vivo y experiencias están marcando la diferencia para marcas que quieren captar audiencia. Nuestra estrategia está perfectamente adaptada a la economía de las experiencias y al mercado en auge de los eventos deportivos. Dado el impulso continuo en nuestro portafolio, aumentamos nuestras previsiones para el año.”

Acuerdo entre ESPN y WWE

Hoy mismo, ESPN y WWE anunciaron un acuerdo de cinco años para llevar los Premium Live Events (PLEs) de WWE en EE. UU. al nuevo servicio directo al consumidor de ESPN. Este servicio transmitirá todos los PLEs de WWE anualmente, en su totalidad, con algunas transmisiones simultáneas en la plataforma lineal de ESPN.

“Durante los últimos 45 años, ESPN ha sido una institución en el mundo del deporte,” dijo Mark Shapiro, presidente y COO de TKO. “Nos enorgullece que WWE ahora ocupe un lugar destacado en esta nueva etapa. En la segunda mitad del año, seguiremos enfocados en cerrar el próximo acuerdo de derechos nacionales de UFC, integrar completamente a IMG, On Location y PBR en TKO, y ejecutar nuestras iniciativas de retorno de capital.”

Resultados consolidados – Segundo trimestre 2025

Ingresos : aumentaron 10% (115,2 millones), alcanzando 1.308 millones de dólares, impulsados principalmente por: +21,5 millones en UFC (total: 415,9 millones) +99,4 millones en WWE (total: 556,2 millones) -13 millones en IMG (total: 306,6 millones)

Utilidad neta : 273,1 millones de dólares, frente a 46,2 millones en el mismo periodo del año anterior

EBITDA ajustado : subió 75%, hasta 526,5 millones de dólares, con aumentos notables en: UFC: +12,9 millones (total: 244,8 millones) WWE: +78,5 millones (total: 329,8 millones) IMG: +120,2 millones (total: 29 millones) Segmento corporativo: +14,1 millones (a -77,1 millones)

Margen EBITDA ajustado : aumentó del 25% al 40%

Flujo de caja operativo : 396,2 millones (+89,1 millones respecto al año anterior) Incluye 164,8 millones por anticipos relacionados al Mundial FIFA 2026 Incluye salida de 125 millones por la demanda antimonopolio de UFC

Flujo de caja libre : 374,9 millones (+94,6 millones)

Efectivo y equivalentes : 535,1 millones

Deuda bruta: 2.769 millones

Desempeño por división

UFC

Ingresos : +5% (415,9 millones), con crecimiento en: Patrocinios y marketing: +24,1 millones Derechos de medios y contenido: +9,9 millones Eventos en vivo y hospitalidad: -10,6 millones (menos ingresos por eventos internacionales)

EBITDA ajustado : +6% (244,8 millones)

Margen EBITDA: 59%

WWE

Ingresos : +22% (556,2 millones), impulsado por: Eventos en vivo y hospitalidad: +41,6 millones Patrocinios y marketing: +33,6 millones Derechos de medios y contenido: +18,2 millones Productos de consumo y licencias: +6 millones Factores clave: expansión de SmackDown, contrato con Netflix, éxito de WrestleMania 41

EBITDA ajustado : +31% (329,8 millones)

Margen EBITDA: aumentó del 55% al 59%

