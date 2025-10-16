TKO impone cláusulas de no competencia de 1 año en WWE: ¿Es legal?

Hay polémica en WWE. La noticia del momento es que luego del regreso de Andrade el Ídolo a AEW, hace unas semanas, WWE le envió tanto al mexicano como a AEW, una carta conocida como Cese y Desista, en donde les advirtió que no podían volver a usar al mexicano en los shows televisivos de AEW, pues este tenía activa una cláusula de no competencia, reportó inicialmente Bryan Álvarez en el Wrestling Observer Live.

Sin embargo, en las últimas horas se ha creado una mayor controversia, pues Mike Johnson de Pro Wrestling Insider reveló que WWE le impuso una cláusula de no competencia de un año a Andrade. Es decir, según WWE, Andrade no puede luchar para ninguna empresa en los Estados Unidos durante un año desde la fecha en la que se oficializó su salida de WWE. Y lo peor del caso: WWE no le dará dinero a Andrade durante este año.

► WWE podría hacer que Andrade no aparezca en AEW durante 1 año

Generalmente, las cláusulas de no competencia son en realidad un preaviso que WWE hace a sus luchadores, en donde les dice que serán despedidos de la empresa, o que no se les renovará el contrato dentro de los próximos 90 días, y que pueden seguir cobrando su salario dentro de este tiempo y luchar en pequeñas empresas sin aparecer en televisión, pero, ahora, Dave Meltzer reveló en el Wrestling Observer Radio que TKO ha modificado estas cláusulas.

Y ahora, cuando un luchador sea despedido de WWE con justa causa, o porque se buscó su despido al incumplir su contrato, tendrá una cláusula en la que no podrá luchar para ninguna empresa de lucha libre, ni de MMA, en Estados Unidos por un año. No se sabe si solo aplica para empresas con shows en televisión o streaming, o también para empresas independientes. Este es el reporte de Meltzer:

“Hemos confirmado a través de múltiples fuentes que los nuevos contratos de TKO incluyen una cláusula que establece que, si eres despedido por causa justificada o por incumplimiento de contrato, existe una cláusula de no competencia de un año. Los contratos anteriores también la tenían, pero ahora es una norma estándar.

«Este es el motivo del retraso en el caso de Andrade y su aparición en AEW. Hay mucho escepticismo respecto a que esto pueda sostenerse legalmente en una disputa en una corte, pero está incluido en los contratos”.

Sean Ross Sapp de Fightful Select confirmó esta información: Andrade no podrá luchar en ninguna empresa de lucha libre, ni pelear en ninguna empresa de MMA, durante un año, según lo que dice su contrato con WWE. Sin embargo, Ross Sapp asegura que «ninguna corte avalará esta cláusula de no competencia», por lo que WWE querría hacer, no sería legal. Estamos pendientes de ver si Andrade o AEW tomarán acciones legales contra WWE.