TKO furiosos con ESPN; WBD atentos a la UFC

Los fanáticos tuvieron graves problemas para ver el evento UFC 313 a través de ESPN. Tantos que la plataforma lo puso gratis al día siguiente.

@espn denied my refund and it was unwatchable. Cut out 6-8 times, lost audio over a dozen times and streamed most of the fight with what looked like 480p resolution . I’m done with ESPN over #ufc313streamissues pic.twitter.com/cTuoW7hU29 — California Phantom𝕏 (@CaDroneService) March 10, 2025

► TKO furiosos con ESPN

Con motivo de esos inconvenientes en la emisión, TKO, matriz de la compañía de MMA y de la WWE, están furiosos:

«Desafortunadamente, experimentamos un problema técnico que afectó las compras del PPV de UFC en ESPN+ poco después de las 10 p.m. ET», dijo un portavoz de ESPN a The New York Post. «Nuestros equipos identificaron y resolvieron el problema, restaurando la funcionalidad completa antes del evento principal. Pedimos disculpas por las molestias y estamos tomando medidas para garantizar una mejor experiencia en el futuro«.

Erich Richter apareció en Against the Cage de New York Post Sports para declarar que después de publicar el artículo vinculado anteriormente, fue contactado por una persona bien conectada que sugirió que UFC «seguramente» intentaría llegar a un acuerdo con Netflix.

@espn @ufc I want my money back I bought ufc 313 ppv and espn is down, so I have to watch highlights on twitter pic.twitter.com/rSeTOmtOaP — FlawPeacock (@PeacockFla19458) March 9, 2025

► WBD atentos a la UFC

Por otro lado, en Warner Bros. Discovery, donde ese emite AEW, comienzan a tener interés en la UFC.

«Sabemos que los deportes de combate son un área en la que no estamos presentes. AEW no es un deporte de combate, es realmente un híbrido entre entretenimiento y deporte, por lo que no lo consideramos 100% deporte. Los deportes de combate, como la UFC, que es una propiedad fantástica, han despertado nuestro interés. Lo mismo ocurre con la Fórmula 1. Dada nuestra experiencia con los deportes a nivel internacional, conocemos la pasión por la Fórmula 1. Sabemos que en este mercado ha crecido y tiene un gran potencial. Seguiremos siendo disciplinados y estratégicos al respecto. Debe cumplir con los objetivos que buscamos. Debe ofrecernos valor desde una perspectiva de distribución, desde una perspectiva de Max y generar la escala que necesitamos para poder monetizar», indica John Ourand de The Varisty.

