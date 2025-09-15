TKO anuncia recompra de acciones por mil millones de dólares

TKO Group Holdings, la gigante que está detrás de WWE y UFC sigue buscando formas de maximizar su capital, con ambas compañías dominando en sus respectivas áreas, y recientemente anunció una recompra masiva de acciones ordinarias de Clase A por valor de 1.000 millones de dólares, lo que demuestra su confianza en el futuro de la compañía y en su valor en Wall Street.

► TKO busca maximizar el capital de sus accionistas

En un nuevo comunicado de prensa, TKO reveló que ha firmado un acuerdo de recompra acelerada de acciones (ASR) por valor de 800 millones de dólares con Morgan Stanley. A esta operación le seguirá un plan de negociación 10b5-1 de 174 millones de dólares y una recompra de 26 millones de dólares previamente completada mediante una transacción privada, lo cual eleva el valor total del plan a mil millones de dólares, provenientes directamente de un préstamo a plazo de mil millones de dólares que se cerró el 15 de septiembre. El presidente y director de operaciones, Mark Shapiro, no dudó en explicar la justificación de la compañía, mencionando que no se trataa de algo puntual.

«Este plan de recompra de 1.000 millones de dólares en acciones refleja nuestra convicción en el negocio y el valor intrínseco de nuestras acciones. Las recompras, junto con el reciente aumento del 100% de nuestro programa trimestral de dividendos en efectivo, reflejan nuestro compromiso continuo con un programa de retorno de capital sólido y sostenible.»

«Seguimos centrados en ejecutar nuestra estrategia equilibrada de inversión de capital para generar valor a largo plazo para nuestros accionistas«.

El acuerdo de recompra de acciones implica que TKO pagará 800 millones de dólares por adelantado el 16 de septiembre de 2025 y recibirá una entrega inicial de aproximadamente 3,16 millones de acciones. El número final de acciones dependerá del precio promedio ponderado por volumen de las acciones de TKO hasta diciembre (actualmente su precio bordea los 210 dólares por acción), fecha en la que se espera que se concrete el acuerdo de ASR. Todas estas transacciones forman parte de la autorización de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares anunciada previamente por TKO.