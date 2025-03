TKO anuncia oficialmente su compañía de boxeo

Pocos después de haber ultimado las adquisiciones de IMG, On Location y Professional Bull Riders, TKO Group Holdings, compañía matriz de la WWE y la UFC, anuncia oficialmente su compañía de boxeo. A continuación, conocemos todos los detalles a través del comunicado que se publica en Business Wire.

Today marks a new chapter in boxing history. I’m thrilled about this great partnership with those I consider the best for the sport. Together, we will elevate it to new heights. ❤️🥊 pic.twitter.com/uuXhpDYffy

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 5, 2025