TKO, compañía matriz de WWE y UFC, anuncia múltiples adquisicones de manera oficial. A continuación, podemos leer el comunicado completo.

► TKO adquiere Professional Bull Riders, On Location e IMG

TKO Anuncia la Aprobación de un Programa de Retorno de Capital; También Anuncia la Adquisición Estratégica de Activos Deportivos de Endeavor

El Consejo Autorizó un Programa de Recompra de Acciones por $2 Mil Millones y Aprobó el Inicio de un Programa de Dividendos en Efectivo Trimestrales por $75 Millones.

Transacción Incluye Professional Bull Riders, On Location e IMG.

Comité Especial de Directores Independientes de TKO Recomendó Unánimemente la Aprobación de la Transacción.

NUEVA YORK—(BUSINESS WIRE)—TKO Group Holdings, Inc. («TKO») (NYSE: TKO), una empresa de deportes y entretenimiento premium, anunció hoy que su junta directiva ha autorizado un programa de recompra de acciones de hasta $2.0 mil millones de su acción ordinaria Clase A y el inicio de un programa de dividendos en efectivo trimestrales por el cual los titulares de acciones ordinarias Clase A de TKO recibirán su parte proporcional de $75.0 millones en distribuciones trimestrales hechas por TKO Operating Company, LLC.

Además, TKO anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo con Endeavor Group Holdings, Inc. («Endeavor») (NYSE: EDR) para adquirir Professional Bull Riders («PBR»), On Location e IMG en una transacción de capital valorada en $3.25 mil millones. Además de complementar los negocios centrales de UFC y WWE de TKO, esta adquisición estratégica de estos activos deportivos y de hospitalidad de Endeavor expande la presencia operativa de TKO en el mercado de deportes premium de rápido crecimiento y permite una participación directa en el crecimiento de ligas y eventos asociados.

Ariel Emanuel, presidente ejecutivo y CEO de TKO, dijo: “Los anuncios de hoy reflejan la fortaleza continua de nuestro negocio subyacente y nuestro compromiso de desplegar capital a través de una estrategia equilibrada de asignación de capital, que incluye nuestro programa de recompra de acciones y el programa de dividendos en efectivo trimestrales. Esto subraya nuestro enfoque continuo en entregar valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas”.

Mark Shapiro, presidente y director de operaciones de TKO, comentó: “PBR, On Location e IMG son activos líderes en la industria que mejoran significativamente el portafolio de TKO y refuerzan nuestra posición en los deportes premium a nivel mundial. Dentro de TKO, ayudarán a impulsar el crecimiento de nuestros ingresos y nos posicionarán para capturar aún más oportunidades en las áreas más atractivas de nuestro ecosistema deportivo: derechos de medios, eventos en vivo, ventas de boletos, experiencias premium, asociaciones de marca y tarifas de sede. Estos activos ya forman parte de nuestra estrategia empresarial en TKO y servirán para fortalecer aún más nuestro sólido historial de ejecución en UFC y WWE”.

LA TRANSACCIÓN EXPANDE EL LIDERAZGO DE TKO Y POTENCIA EL CRECIMIENTO EN DEPORTES PREMIUM

PBR es la liga líder mundial de rodeo de toros, organizando más de 200 eventos en vivo al año, recibiendo a aproximadamente 1.25 millones de fanáticos y alcanzando más de 285 millones de hogares en más de 65 territorios. El CEO y Comisionado de PBR, Sean Gleason, continuará liderando la organización.

On Location es un proveedor líder de experiencias premium para fanáticos que asisten a más de 1,200 eventos deportivos, incluyendo el Super Bowl, la Ryder Cup, la Final Four de la NCAA, la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2026 y 2028, además de eventos en vivo organizados por UFC y WWE durante todo el año. Paul Caine, presidente de On Location, seguirá liderando la organización.

IMG es uno de los distribuidores y productores de contenido deportivo más grandes a nivel mundial. Se especializa en la venta de derechos de medios, asociaciones de marca, consultoría estratégica, servicios digitales y gestión de eventos para más de 200 propietarios de derechos. Entre sus clientes se incluyen la NFL, la Premier League, el Comité Olímpico Internacional, la NHL, la MLS, los tours ATP y WTA, Wimbledon, la EuroLeague de baloncesto, el Tour Mundial DP y The R&A, además de UFC, WWE y PBR. La adquisición de IMG no incluye los negocios asociados a la marca IMG en licencias, modelos y representación de tenis, ni el portafolio completo de eventos de IMG. Adam Kelly liderará IMG como presidente.

Detalles de la Transacción

Según los términos del acuerdo, TKO adquirirá los activos de Endeavor por un total de $3.25 mil millones, basados en el precio promedio ponderado por volumen de las acciones comunes Clase A de TKO durante 25 días de negociación, finalizando el 23 de octubre de 2024. Endeavor recibirá aproximadamente 26.14 millones de unidades comunes de TKO Operating Company, LLC, y suscribirá un número igual de acciones de la Clase B de TKO, con lo que se espera que Endeavor posea aproximadamente el 59% de TKO, mientras que los otros accionistas actuales poseerán el 41% restante tras la finalización de la transacción. Esta transacción está sujeta a ajustes de precio de compra que se liquidarán en efectivo y acciones.

TKO formó un comité especial de directores independientes para revisar, negociar y considerar la propuesta de transacción. El comité revisó y aprobó por unanimidad la transacción, recomendando su aprobación por parte de la junta directiva de TKO. Tras la aprobación formal y unánime de la junta directiva, se firmó el acuerdo definitivo y los accionistas, que representan la mayoría de los intereses de voto de TKO, dieron su consentimiento por escrito.

La transacción está sujeta a la satisfacción de condiciones habituales de cierre y aprobaciones regulatorias necesarias, y se espera que se cierre en la primera mitad de 2025.

Asesores

Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero de TKO. Latham & Watkins LLP es el asesor legal de Endeavor. Moelis & Company LLC es el asesor financiero del comité especial y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP es el asesor legal del comité especial.

PROGRAMA DE RETORNO DE CAPITAL

TKO determinará, a su discreción, el momento y la cantidad de cualquier recompra de acciones, en función de su evaluación de las condiciones del mercado, el precio de las acciones y otros factores. Las recompras bajo este programa pueden hacerse en el mercado abierto, en transacciones privadas o de otra manera, y TKO no está obligado a adquirir una cantidad específica bajo el programa. El programa de recompra de acciones no tiene fecha de expiración, se espera que se complete en tres o cuatro años, y puede ser modificado, suspendido o discontinuado en cualquier momento.

El dividendo de TKO se pagará trimestralmente a los accionistas de las acciones comunes Clase A. TKO tiene la intención de comenzar a realizar pagos de dividendos en efectivo trimestrales el 31 de marzo de 2025. Las declaraciones futuras de dividendos trimestrales estarán sujetas a la consideración de varios factores, como los resultados operativos, la condición financiera, las condiciones del mercado, las ganancias, los requisitos de flujo de caja, las restricciones en sus acuerdos de deuda, los requisitos legales y otros factores relevantes.

La autorización del programa de recompra de acciones y la aprobación del inicio del programa de dividendos trimestrales son independientes y no están condicionados a que TKO complete la adquisición de PBR, On Location e IMG.

Webcast

TKO hará pública una grabación de audio a las 8 a.m. ET hoy para discutir esta transacción y el programa de retorno de capital. La dirección también proporcionará una actualización sobre los resultados esperados de TKO para el tercer trimestre de 2024 y las expectativas para el año completo, que se informarán en la llamada de ganancias de TKO programada para el miércoles 6 de noviembre de 2024, a las 5 p.m. ET / 2 p.m. PT. La grabación y los materiales de la presentación estarán disponibles en el sitio web de inversionistas de TKO, en investor.tkogrp.com, después de la llamada.

Acerca de TKO

TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) es una empresa de deportes y entretenimiento premium. TKO incluye UFC, la principal organización de artes marciales mixtas del mundo, y WWE, el líder global en entretenimiento deportivo. Juntas, nuestras organizaciones alcanzan más de 1,000 millones de hogares en aproximadamente 210 países y territorios, y organizamos más de 300 eventos en vivo durante todo el año, atrayendo a más de dos millones de fanáticos. TKO es mayoritariamente propiedad de Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR), una empresa global de deportes y entretenimiento.

Acerca de Endeavor

Endeavor (NYSE: EDR) es una empresa global de deportes y entretenimiento, hogar de algunos de los narradores, marcas, eventos y experiencias más dinámicos y atractivos del mundo. La red de Endeavor se especializa en representación de talento a través de la agencia WME; operaciones deportivas, gestión de eventos, producción y distribución de medios, y licencias de marca a través de IMG; experiencias de eventos en vivo y hospitalidad a través de On Location; marketing cultural global a través de la agencia 160over90; y tecnología y datos deportivos a través de OpenBet. Endeavor también es el propietario mayoritario de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), que incluye UFC y WWE.

Acerca de PBR

PBR (Professional Bull Riders) es la organización líder mundial de rodeo de toros. Más de 500 vaqueros participan en más de 200 eventos anuales, que incluyen la gira televisada PBR Unleash The Beast (UTB), la cual presenta a los mejores jinetes de toros del mundo; la PBR Pendleton Whisky Velocity Tour (PWVT); la PBR Touring Pro Division (TPD); y los circuitos internacionales de PBR en Australia, Brasil y Canadá. En 2022, PBR lanzó la serie de equipos PBR Team Series, que se transmite a nivel nacional y cuenta con ocho equipos de los mejores jinetes compitiendo por un nuevo campeonato, que se expandirá a 10 equipos en 2024. Además, la PBR Challenger Series, con más de 60 eventos anuales a nivel nacional, forma parte del crecimiento de la organización. Los activos digitales de PBR incluyen PBR RidePass en Pluto TV, que es el hogar de los deportes del oeste. PBR es una subsidiaria de Endeavor, una empresa global de deportes y entretenimiento. Para más información, visita PBR.com o sigue en Facebook, Twitter y YouTube.

Acerca de On Location

On Location es un líder global en hospitalidad experiencial premium, ofreciendo boletos, experiencias personalizadas, producción de eventos en vivo y gestión de viajes en deportes, entretenimiento, moda y cultura. On Location proporciona acceso inigualable para clientes corporativos y fanáticos que buscan experiencias inmersivas oficiales en eventos importantes, como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Super Bowl, la Final Four de la NCAA y muchos más. Es socio oficial y/o proveedor de servicios de más de 150 derechos reconocidos, como el Comité Olímpico Internacional (Milán-Cortina 2026, Los Ángeles 2028), la FIFA, la NFL, la NCAA, UFC y la PGA de América, así como de numerosos artistas y festivales musicales. On Location es una subsidiaria de Endeavor.

Acerca de IMG

IMG es una agencia de marketing deportivo global líder en la industria, especializada en la gestión y venta de derechos de medios, la producción y distribución de contenido multicanal, asociaciones de marca, servicios digitales y gestión de eventos. IMG impulsa el crecimiento de ingresos y audiencias para más de 200 federaciones, asociaciones, eventos y equipos, incluyendo la NFL, la Premier League Inglesa, el Comité Olímpico Internacional, la NHL, la MLS, los tours ATP y WTA, el All England Lawn Tennis & Croquet Club (Wimbledon), la EuroLeague de Baloncesto, el Tour Mundial DP y The R&A, además de UFC, WWE y PBR. IMG es una subsidiaria de Endeavor.