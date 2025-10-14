TJPW: Yuki Kamifuku firma contrato

La luchadora japonesa Yuki Kamifuku, que había estado trabajando como independiente, decidió firmar un contrato que la liga a la empresa femenina Tokyo Joshi Pro Wrestling.

► Yuki Kamifuku se integra oficialmente a TJPW

Como se anunció durante el evento «TJPW Autumn Victory in SHINKIBA» de Shinkiba 1stRING, Yuki Kamifuku, quien ha sido luchadora exclusiva de Tokyo Joshi Pro Wrestling durante mucho tiempo y ahora se ha afiliado oficialmente.

Al respecto, Kamifuku comentó:

Una vez más, soy Kamifuku, quien se ha convertido en una luchadora Tokyo Joshi 99.9 a 100% pura. De ahora en adelante, seré uno de los pilares de TJPW y revitalizaré la organización, así que por favor, apóyenme .

Yuki Kamifuku, de 32 años de edad, lleva ocho trabajando como luchadora profesional, desempeñándose con TJPW y DDT, ambas empresas del grupo CyberFight.

Su logro más destacado fue conquistar el Campeonato Internacional Princess, luego de que en 2020 quedara vacante. En esa ocasión, ella resultó ganadora de un torneo de adjudicación donde participaron ocho luchadoras.

Kamifuku, de porte elegante y gran belleza, se ha convertido en una de las luchadoras preferidas de TJPW y ha representado a la empresa en otros países, incluyendo MLW y muy pronto en Tailandia, a donde llegará TJPw con sus grandes estrellas.