TJPW: Yuki Kamifuku anuncia su retiro

En conferencia de prensa celebrada en el Hotel Korakuen de Tokio se anunció que la luchadora japonesa Yuki Kamifuku se graduará de Tokyo Joshi Pro Wrestling y se retirará de la lucha libre profesional a finales de 2026.

► Yuki Kamifuku anunció su retiro

Yuki Kamifuku decidió retirarse el 26 de diciembre y aseguró que no había ningún motivo oculto para ello. Su explicación es que siente que el mejor momento para terminar su carrera es cuando está en óptimas condiciones físicas.

Tras reflexionar sobre ello recientemente, cree que ahora mismo está en su mejor momento, por lo que este es el momento adecuado para dejar de ser luchadora.

En la conferencia estuvieron presentes Tetsuya Koda, presidente de TJPW y Sanshiro Takagi, Director de CybarAgent, y hablaron sobre la decisión de Kamifuku de graduarse. Koda la describió como una presencia indispensable para TJPW y lamentó la noticia. La elogió por ser una buena persona que siempre trabajó duro y transmitió mucho cariño a su manera. La última lucha de Kamifuku, el 26 de diciembre, no será la culminación de su carrera, pero sí será el momento en que todos vean a Kamifuku en su forma más completa y hermosa.

Takagi contó la historia de cómo Kamifuku llegó a TJPW. Conocía a un representante de la agencia de talentos Star Ray Production, quien le recomendó que conociera a una modelo de 170 cm. Takagi la llevó a TJPW y se sintió obligado a convertirla en una estrella, a pesar de que ella no tenía ni idea de lucha libre profesional. Recuerda cómo Kamifuku lo llamaba constantemente en mitad de la noche con preguntas sobre lucha libre que no entendía. Consideró bloquear su número, pero sintió que tenía una gran determinación por convertirse en luchadora profesional y que el éxito de TJPW era su máxima prioridad. Takagi está agradecido de que Kamifuku comenzara en TJPW y permaneciera en la compañía durante toda su carrera. Para agradecérselo, él y Koda le ofrecerán una despedida que la hará sentir feliz de haber estado en TJPW hasta el final y podrá irse sin remordimientos.

Una parte clave de su retiro será la producción del propio espectáculo de lucha libre de Kamifuku en el Korakuen Hall el 27 de noviembre. Tiene la intención de invitar a sus amigos cercanos y otras personas importantes que conoció en la lucha libre para reunirse en un evento divertido. Hasta el momento, se ha confirmado la presencia de Aja Kong, VENY, Yuki Iino y Sumire Natsu, mientras que Kumadori fue mencionado como posible invitado. Kamifuku también quisiera tener una lucha con Takagi en el espectáculo. Takagi sugirió que fueran rivales en lugar de compañeros de equipo para que él pudiera vengarse de todas las veces que ella lo llamó en medio de la noche. Takagi también dijo que puede conseguir que Yumehito Imanari produzca un video especial para Kamifuku que ella pueda usar en el espectáculo. Aparte de eso, Kamifuku realmente no tiene nada en mente sobre lo que quiere hacer durante los últimos seis meses de su carrera. No está interesada en ganar otro campeonato y prefiere tener luchas divertidas con sus amigos.

Kamifuku fue cuestionada sobre cuándo se dio cuenta de que sentía que estaba en la cima. Notó que en los últimos seis meses su número de seguidores en redes sociales había crecido a un ritmo constante y que había recibido más elogios de los fans durante ese período. Además, como ya no recibe gritos de sus senpais, no ha sentido que haya hecho nada malo últimamente. Eso es lo que ella siente como estar en la cima. El reciente desafío por el Campeonato Princess of Princess implicó mucho trabajo duro para prepararse, pero después se sintió muy motivada. Cree que podría seguir luchando durante otros tres o cuatro años, pero sería una apuesta arriesgada si logra aún más éxito o si termina estancada donde está ahora. Ya ha corrido suficientes riesgos, comparando su carrera con jugar a una máquina tragamonedas 30 veces y pensando que ya ha tenido suficiente.

Luego le preguntaron sobre sus planes después de jubilarse, como si se casaría. Kamifuku bromeó diciendo que tiene muchos prometidos imaginarios, pero que no sabe qué le depara el futuro. Ha pensado en formar una familia algún día, pero no le entusiasman especialmente los niños. Sin embargo, su perro Zac está envejeciendo y quiere estar a su lado, tal como él la ha apoyado en los momentos más difíciles de su vida. También quiere estar presente para sus padres cuando ellos también envejezcan.