TJPW: “Yes! Wonderland 2023” Mizuki retiene

“Yes! Wonderland 2023” fue el evento con el que Tokyo Joshi Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Korakuen Hall de la capital nipona con dos títulos en juego.

► “Yes! Wonderland 2023”

Arisu Endo y Miu Watanabe sostuvieron un recio mano a mano, pero la diferencia de poder era demasiado para que Endo superara a Watanabe. Ésta castigó con un Camel Clutch y cubrió a Endo con el Tear Drop para ganar el duelo.

Yuki Arai celebró dos años como luchadora profesional e invitó a su ídolo rival Maki Itoh a formar equipo por primera vez. Sus oponentes fueron Yuka Sakazaki y Shoko Nakajima. Arai pudo demostrar cuánto ha progresado en los últimos dos años, pero aun así cayó en el Magical Merry-Go-Round de Sakazaki para llevarse la derrota.

Rika Tatsumi defendió por tercera vez el Campeonato Internacional Princess. Su oponente fue Suzume quien tomó la iniciativa con un recio ataque con Cradles and roll ups hasta que Tatsumi la sacó del ring e intentó asfixiarla. Suzume sobrevivió momentáneamente pero estaba demasiado dañada para intentar rendir a Tatsumi. Entonces la monarca intentó la ofensiva final con Hip Attack para asegurar su victoria.

En la batalla estelar se puso en juego el Campeonato Princess of Princess. La campeona Mizuki se enfrentó en una gran lucha a Sawyer Wreck, luchadora estadounidense especializada en death matchs. La enorme diferencia de altura entre los dos resultó en que Wreck arrojara a Mizuki alrededor del ring y también fuera de él. Pero Mizuki encontró la forma de contrarrestar sus ataques con un Diving Double Stomps, causando mucho daño a la retadora. Wreck metio varias sillas al ring, pero Mizuki logró escapar. Intentó un Choke Slam, seguido de un Cutie Special para finalmente aterrizar con un Diving Foot Stomp más antes de usar otro Cutie Special para defender su cinturón.

Tras celebrar el triunfo, Mizuki recibió el reto de Maki Itoh quien entró al ring para desafiarla. Mizuki pidió que la lucha se realice en el Ota Ward Gymnasium para el 8 de julio en “Summer Sun Princess ’23”. Itoh no respondió.

Los resultados completos son:

TJPW “YES! WONDERLAND 2023”, 05.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 774 Espectadores

1. HIMAWARI venció a Shino Suzuki (6:28) con un Single-Leg Crab Hold.

2. Hyper Misao, Haru Kazashiro y Runa Okubo derrotaron a Raku, Pom Harajuku y Haruna Neko (12:32) con la I Am a Hero de Misao sobre Harajuku.

3. Yuki Kamifuku y Wakana Uehara vencieron a Mahiro Kiryu y Toga (9:40) con la Fameasser de Kamifuku sobre Toga.

4. Ryo Mizunami, Moka Miyamoto y Kaya Toribami derrotaron a Hikari Noa, Nao Kakuta y Yuki Aino (12:55) con la Hot Limit de Mizunami sobre Aino.

5. Miu Watanabe venció a Arisu Endo (13:26) con un Tear Drop.

6. Yuki Arai 2nd Anniversary Match: Yuka Sakazaki y Shoko Nakajima vencieron a Maki Ito y Yuki Arai (15:29) con un Magical Merry-Go-Round de Sakazaki sobre Arai.

7. International Princess Title: Rika Tatsumi (c) derrotó a Suzume (13:28) con un Missile Hip defendiendo el título

8. Princess of Princess Title: Mizuki (c) venció a Sawyer Wreck (11:24) con un Cutie Special defendiendo el título