TJPW: «Wrestle Princess VI» Miu Watanabe se corona

Desde el Ota City General Gymnasium, Tokyo Joshi Pro Wrestling presentó su magno evento «Wrestle Princess VI» donde se expusieron cuatro campeonatos.

► «Wrestle Princess VI»

TJPW anunció un gran espectáculo que tendrá lugar el 29 de marzo de 2026. Será «Grand Princess ’26» y su sede será el Sumo Hall. Este será el regreso de TJPW a esta sede luego de casi dos años.

Además, se reveló que TJPW tendrá su primer evento en Tailandia el 13 de diciembre, que se denominará «TJPW Live in Bangkok» y se celebrará en The Circus Studio con la colaboración de la empresa SETUP Tailandia. Alrededor de 10 luchadoras de TJPW participarán en el evento, junto con luchadoras del sudeste asiático.

Mahiro Kiryu ganó la batalla campal que le permitió apoderarse del Campeonato Iron Man Heavy Metal, superando a Pokotan (el monarca anterior) y otras seis luchadoras y una almohada.

Arisu Endo se apoderó del vacante Campeonato Internacional Princess imponiéndose a Priscilla Kelly. Ésta intentó desconcertar a Endo al principio, pero cambió a ser más agresiva a medida que avanzaba el combate. Endo la derrotó con un Sleeper Hold y un Camel Clutch, manteniendo su control sobre su sumisión incluso después de que Kelly intentara zafarse de él. Kelly usó sus propias habilidades con un contraataque que incluyó un Sliding German Suplex y también un Dragon Suplex. Pero Endo se abrió camino con un Thrust Kick que preparó el Ju no Okite para ganar el combate.

El Campeonato de Parejas Princess estaban en juego en una revancha desde Las Vegas, pero Hyper Misao predijo que el resultado sería el mismo. Luego le preguntó a Wakana Uehara si podía luchar después de haber perdido algunos dientes recientemente. Uehara, desafiante, le dijo que podía luchar y lo demostró sacando una hamburguesa y mordiéndola. Incluso decidió morder a Shoko Nakajima en el brazo más tarde en el combate. Kyoraku Kyomei tuvo que recurrir a sus trucos habituales, como rociar a Misao contra el otro equipo o estrellar su Hypami Mobile contra Mahiro Kiryu en el ringside. Sin embargo, Yuki Kamifuku demostró ser la que marcó la diferencia. Evitó que Nakajima ejecutara el Locomotion Northern Lights Suplex y, en su lugar, la derribó con el Diving Famouser para ganar el combate.

En el turno principal. Miu Watanabe volvió a conquistar el Campeonato Princess of Princess, nueve meses después de perderlo. Mizuki le advirtió que no se metiera con ella y la campeona intentó derribar a Watanabe con grandes movimientos como el Cutie Special, el Diving Foot Stomp y el Face Lock. El poder de Watanabe se convirtió en un contraataque efectivo mediante el uso de Power Slams y el Giant Swing. También llevó a Mizuki a la tercera cuerda para poder aplicarle un Avalanche Power Slam de vuelta a la lona. Mizuki casi logró la caída con el Whirling Candy e intentó el Cutie Special. Pero Watanabe lo contrarrestó con un High Angle Tear Drop y luego la superó en agarre para realizar una versión giratoria del Tear Drop para la victoria. Tras celebrar el inicio de su segundo reinado, Miu Watanabe recibió el desafío de Yuki Aino.

Los resultados completos son:

TJPW «WRESTLE PRINCESS VI», 20.09.2025

Ota City General Gymnasium

1,127 Espectadores

1. Mei Suruga y Uta Takami vencieron a Suzume y Ren Konatsu (12:55) con un Koala Clutch de Takami sobre Konatsu.

2. Iron Man Heavy Metal Title, Battle Royal: Mahiro Kiryu (#8) venció a Raku, (#4) y Raku’s Pillow (c) por Double Pinfall (15:21) – conquistando el título (1768th Champion). Orden de eliminación: Chika Nanase (#3), Pokotan (#1), Shino Suzuki (#2), Kira Summer (#7), Mifu Ashida (#5), Ram Kaichow (#6) y Raku, (#4) y Raku’s Pillow.

3. Aja Kong venció a HIMAWARI (8:53) con un Backdrop Suplex.

4. Flag Capture Weapon Death Match: Pom Harajuku venció a Rika Tatsumi (11:01) con un Cradle.

5. Hiroyo Matsumoto y Yuki Arai vencieron a Haru Kazashiro y Toga (13:52) con la Finally de Arai sobre Kazashiro.

6. Ryo Mizunami y Yuki Aino vencieron a Miyu Yamashita y Kaya Toribami (13:11) con un Love and Fire Full Nelson de Aino sobre Yamashita.

7. International Princess Title, Decision Match: Arisu Endo venció a Jada Stone (10:59) con la Ju no Okite – conquistando el título.

8. Princess Tag Team Title: Yuki Kamifuku y Wakana Uehara Shoko Nakajima y Hyper Misao (c) (17:02) con la Diving Fameasser de Kamifuku sobre Nakajima – conquistando el título.

9. Princess of Princess Title: Miu Watanabe venció a Mizuki (c) (22:58) con un Revolution-Style Tear Drop – conquistando el título.