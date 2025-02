TJPW: Willow Nightingale reaparece en la empresa

La luchadora estadounidense y estrella de All Elite Wrestling, Willow Nightingale se presentará de nueva cuenta en Tokyo Joshi Pro Wrestling.

► Miu Watanabe vs Willow Nightingale, duelo pendiente

Tras esperar dos años, Miu Watanabe volverá a enfrentar a Nightingale. Esto fue dado a conocer a través de un video donde la estadounidense anunció su arribo.

Ambas luchadoras iban a enfrentarse en el magno evento «Summer Sun Princess’22» pero un problema de visado impidió que la lucha se efectuara.

Pero esta pausa ha concluido y Nightingale regresa para medirse a la ex monarca Princess of Princess y chocarán en mano a mano en la magna función «Grand Princess 2025» a celebrarse el 16 de marzo en el Tokyo Ota Ward Gymnasium.

Tras ver el video, Miu Watanabe dijo que ha estado esperando ansiosamente durante más de dos años y pronto se hará realidad su sueño de enfrentar a la poderosa estadounidense.

El cartel parcial va como sigue:

TOKYO JOSHI PRO “GRAND PRINCESS ’25”, 16/03/2025

Tokyo Ota Ward Gymnasium

-. Special Single Match: Willow Nightingale vs. Miu Watanabe

-. International Princess Title: Suzume (c) vs. Arisu Endo

-. Princess Of Princess Title: Mizuki (c) vs. Rika Tatsumi