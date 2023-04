TJPW: “Stand Alone 2023” 2 títulos en juego

Tokyo Joshi Pro Wrestling llegó al Tokyo Korakuen Hall con su evento “Stand Alone 2023”, donde se disputaron dos campeonatos.

► “Stand Alone 2023”

Max The Impaler y Pom Harajuku hicieron una extraña pareja, pero su asociación resultó productiva para dar cuenta de Yuka Sakazaki y Mahiro Kiryu. Aunque de inicio Impaler y Harajuku no se coordinaban y esto fue aprovechado por sus rivales, el poderío de Impaler se puso de manifiesto cuando arrojó fuera del ring a Sakazaki y luego lanzó a Harajuku sobre Kiryu para la cuenta de tres.

Rika Tatsumi tuvo un nuevo oponente para la segunda defensa del Campeonato Internacional Princess. Vert Vixen fue capaz de resistir los ataques a sus piernas y sacar poderosos castigos como un Stunner y una Blue Thunder Bomb. Tatsumi cambió su ataque a un Dragon Sleeper y, a pesar de cierta resistencia al principio, pudo bloquear un Body Choke y hacer que VertVixen se rindiera. Tras la celebración, Suzume entró al ring y la desafió. El combate quedó pactado para el 5 de mayo.

Mizuki comenzó con pie derecho la defensa del Campeonato Princess of Princess respondiendo de forma contundente al asedio de Nao Kakuta. La retadora inició atacando con violencia, arrojando a Mizuki a la primera fila de sillas. A continuación atacó con un Avalanche Hair Whip. Pero la campeona no tardó en responder con fiereza castigando con Shiden Kai. Para el cierre, Mizuki conectó un Flying Double Stomp antes de tomar el brazo de su oponente y aplicar un Modified Face Lock para una victoria por sumisión. La próxima defensa de Mizuki será contra Sawyer Wreck, para el 5 de mayo, pero antes de eso, los Magical Sugar Rabbits expondrán el Campeonato de Parejas Princess.

Los resultados completos son:

TJPW “STAND ALONE 2023”, 15.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 620 Espectadores

1. Moka Miyamoto venció a Kaya Toribami (7:31) con un Korokan.

2. Suzume, Arisu Endo y Runa Okubo derrotaron a Yuki Aino, Haruna Neko y Haru Kazashiro (10:15) con un Ring a Bell de Suzume sobre Kazashiro.

3. Maki Ito, Yuki Kamifuku, Wakana Uehara y Toga vencieron a Miu Watanabe, Hikari Noa, Raku y Shino Suzuki (13:22) con un Ito Deluxe de Ito sobre Suzuki.

4. Shoko Nakajima e Hyper Misao derrotaron a Yuki Arai e HIMAWARI (9:02) con un Northern Light Suplex Hold de Nakajima sobre HIMAWARI.

5. Max The Impaler y Pom Harajuku vencieron a Yuka Sakazaki y Mahiro Kiryu (12:36) cuando Harajuku colocó espaldas planas a Kiryu tras un Wasteland War Justice.

6. International Princess Title: Rika Tatsumi (c) derrotó a Vert Vixen (10:55) con un Doujime Dragon Sleeper defendiendo el título

7. Princess of Princess Title: Mizuki (c) venció a Nao Kakuta (15:45) con un Modified Facelock defendiendo el título