TJPW: Shoko Nakajima defenderá título MLW nuevamente en Japón

Tokyo Joshi Pro Wrestling dio a conocer que la superestrella Shoko Nakajima, actual poseedora del Campeonato Mundial Femenil de Peso Pluma MLW, volverá a exponer su cinturón en Japón.

► Shoko Nakajima volverá a exponar su cinturón

Esto sucederá el 9 de noviembre en la función «All Rise’25» que tendrá lugar en el Tokyo Korakuen Hall. Su rival designada será la luchadora Viva Van de AEW. Esta será la quinta vez que Nakajima ponga en juego este cinturón y la segunda en un evento de TJPW.

Para Viva Van será su tercera presentación en TJPW. Las dos primeras ocurrieron en sucedió a finales de 2023; en la primera luchó en un combate por equipos y en la segunda desafió sin éxito a Yuki Kamifuku por el Campeonato Queen of Asia SPW en el marco del evento del décimo aniversario de TJPW.

Su última aparición tuvo lugar en mayo, durante la Golden Week, cuando logró dominar a Yuki Kamifuku y arrebatarle el Campeonato Femenino VPW.

Por su parte, Shoko Nakajima lleva casi 200 días de brillante reinado, estableciéndose como una firme monarca, quien espera salir bien librada de este nuevo desafío.