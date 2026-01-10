TJPW: Se anuncia duplas para 6th Max Heart Tag Tournament

Tokyo Joshi Pro Wrestling anunció la realización de la sexta edición de su torneo de parejas «Max Heart Tag Tournament«.

► 6th Max Heart Tag Tournament

Para esta edición se tiene contemplada la participación de doce duplas. La competencia se desarrollará del 17 de enero al 14 de febrero.

La función inaugural se llevará a cabo el 17 de enero en el Yokohama Radiant Hall con cuatro encuentros de la primera ronda, seguidos de cuatro encuentros de segunda ronda en el Ryogoku KFC Hall el 25 de enero. Las dos semifinales en el Shinjuku FACE serán el 31 de enero y la final en el Korakuen Hall el sábado 14 de febrero.

Los equipos que competirán son:

・ Ober Eats (Yuki Kamifuku y Wakana Uehara)

・ Hakuchumu (Miu Watanabe y Rika Tatsumi)

・ Daisy Monkey (Arisu Endo y Suzume)

・ Shunrai Rekka!! Prism Greed (Yuki Aino y Haru Kazashiro)

・ Kyoraku Kyomei (Shoko Nakajima e Hyper Misao) (ganadoras en 2025)

・ Bumping gRitters (HIMAWARI y Shino Suzuki)

・ Miyu Yamashita y Kaya Toribami

・ Yuki Arai y Mifu Ashida

・ Max The Impaler y Pom Harajuku

・ Mizuki y Uta Takami

・ Raku y Ren Konatsu

・ Kira Summer y Chika Nanase

Estaremos al pendiente en cuanto sea revelado el calendario de encuentros.