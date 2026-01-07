TJPW: Resultados «Year End Party 2025»

El Shinjuku FACE de Tokio fue escenario para «Year End Party 2025«, evento con el que Tokyo Joshi Pro Wrestling cerró el mes de diciembre.

► «Year End Party 2025»

El espectáculo se centró en la disputa por el Campeonato Iron Man Heavy Metal. En primer lugar se realizó un choque de parejas donde Rika Tatsumi y Toga se impusieron a Kakeru Sekiguchi y Mahiro Kiryu. Como Tatsumi fue la que sometió a Kiryu, se proclamó nueva campeona.

A continuación se dio el tradicional Princess Rumble con la participación de veinte luchadores donde al final resultó triunfante Mizuki. Ella se encargó de dar el discurso de cierre de año y agradeció a los aficionados por su apoyo.

Más tarde, Mahiro Kiryu propuso a Rika Tatsumi y Kakeru Sekiguki una partida de solitario, con el Campeonato Iron Man en juego; Sekiguchi fue quien lo ganó.

Cuando Sekiguchi salía de los vestidores con el cinturón, alguien tiró una cáscara de plátano y se resbaló, momento que aprovechó Mahiro Kiryu para el conteo de tres y apoderarse del cetro.

Los resultados completos son:

TJPW «TJPW YEAR-END PARTY 2025», 27.12.2025

Shinjuku FACE

429 Espectadores – Super No Vacancy

1. Yuki Aino venció a Chika Nanase (8:06) con un Love and Fire Full Nelson.

2. Suzume venció a Uta Takami (8:37) con un Ring a Bell.

3. Haru Kazashiro venció a Wakana Uehara (7:38) con un Fisherman Suplex Hold.

4. Iron Man Heavy Metal Title: Rika Tatsumi y Toga vencieron a Kakeru Sekiguchi y Mahiro Kiryu (c) (10:55) con un White Dragon Sleeper de Tatsumi sobre Kiryu – conquistando el título (1791st Champion).

5. I hope next year is full of happy and fun things too! Princess Rumble 2025: Mizuki venció a Mifu Ashida con un Cutie Special (35:20). Orden de eliminación: HIMAWARI, Kaya Toribami, Kuishinbo Kamen, Shoko Nakajima, Hyper Misao, Ram Kaichow, Miyu Yamashita, Yuki Kamifuku, Ryo Mizunami, Kira Summer, Pom Harajuku, Shino Suzuki, Yuki Arai, Max The Impaler, Miu Watanabe, Arisu Endo, Raku y Mifu Ashida.

– Iron Man Heavy Metal Title, Old Maid Game: Kakeru Sekiguchi venció a Rika Tatsumi (c) y Mahiro Kiryu (2:20) – conquistando el título (1792nd Champion).

– Iron Man Heavy Metal Title: Mahiro Kiryu venció a Kakeru Sekiguchi (c) (13:10 Uhr) por Pinfall – conquistando el título (1793rd Champion).